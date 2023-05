Joan Collins compie 90 anni, la star di "Dynasty" festeggia col marito 58enne

Sono passati più di 40 anni da quando Joan Collins divenne una star internazionale per merito della soap opera “Dynasty“, uno dei più grandi successi televisivi degli anni ’80. L’attrice inglese ha ora festeggiato il suo novantesimo compleanno martedì 23 maggio, celebrando con una grande festa a Londra mercoledì.

La Collins e suo marito Percy Gibson, che con i suoi 58 anni ha più di 30 anni meno di lei, sono stati fotografati dai paparazzi mentre salutavano gli ospiti al loro arrivo, tenendosi a braccetto da un balcone. Vestita per essere la protagonista della serata, la Dama Joan ha indossato un top bianco con spalle scoperte e pantaloni neri, e, come da suo solito, ha optato per un trucco glamour per la festa, incluso un audace rossetto rosso. Si è tirata indietro i capelli con grande passata nera ed ha accessoriato con degli orecchini abbaglianti.

Il marito Percy, produttore di show americani come “Chi vuol esser milionario”, è nato in Perù ma è per metà scozzese, ed ha attirato l’attenzione con un kilt scozzese rosso, giallo e nero che indossava con un gilet nero e una camicia bianca. La coppia ha festeggiato lo scorso anno il loro ventesimo anniversario di nozze.

La coppia è stata raggiunta da numerosi ospiti alla festa, tra cui Poppy Delavigne, madre della supermodel ed attrice Cara, l’attore Christopher Biggins e marito Neil Sinclair e l’attrice Yvonne Romain. Gli invitati sono stati visti portare diversi omaggi alla festeggiata, tra i quali regali, fiori e palloncini rosa.

Nella sua longeva carriera, la Collins ha interpretato oltre 50 film, oltre a spettacoli teatrali nel West End ed a Broadway, ma il grande successo internazionale arrivò col ruolo di Alexis Colby di “Dynasty”, interpretato per oltre 200 episodi dal 1981 al 1989 . Percy Gibson è il suo quinto marito, dopo i matrimoni con Maxwell Reed, Anthony Newley, Ron Kass e Peter Holm. L’attrice condivide due figli, Tara e Alexander Newley, con il secondo marito, e la figlia Katyana Kass con il terzo.