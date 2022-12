Jo Mersa Marley, nipote di Bob Marley, morto a 31 anni

Ascolta questo articolo

Joseph “Jo Mersa” Marley, il nipote della leggenda del reggae Bob Marley e figlio del musicista vincitore del Grammy Award Stephen Marley, è morto a soli 31 anni. A confermare la triste notizia della sua scomparsa alla rivista musicale Rolling Sone nella giornata di martedì è stato il suo portavoce ufficiale.

La morte di Jo Mersa è stata riportata inizialmente in un tweet dal giornalista Abka Fitz-Henley e, secondo le prime informazioni ancora non confermate, il corpo del musicista sarebbe stato “trovato nel suo veicolo” il 26 dicembre nella contea di Miami-Dade. La causa della sua morte non è stata ancora rivelata, anche se alcuni siti riportano che potrebbe essere stata causata da problemi collegati alla sua asma. Marley lascia la moglie Qiara, ed una figlia, Sunshine.

Nato in Giamaica nel 1991 e cresciuto a Miami, dove si è trasferito all’età di 11 anni, Jo Mersa ha frequentato il liceo Palmetto prima di iscriversi al Miami Dade College, dove ha studiato ingegneria del suono. Fin da quando era piccolo è stato circondato dalla musica, mentre veniva cresciuto dal padre Stephen, uno degli 11 figli di Bob Marley.

Da bambino saliva sul palco con suo padre, oggi 50enne, e con lo zio Ziggy Marley ed i Melody Makers, il gruppo che comprendeva suo zio Ziggy e le zie Sharon e Cedella. Dopo aver iniziato a scrivere musica alle scuole medie, Jo Mersa ha pubblicato la sua prima canzone “My Girl”, in collaborazione con suo cugino Daniel Bambaata Marley, nel 2010.

Quattro anni dopo, ha pubblicato il suo EP di debutto da solista, “Comfortable“, e nel 2016 si è unito a suo padre in “Revelation Party”, una canzone dall’album di Stephen “Revelation Part 2: The Fruit of Life”. Il suo progetto più recente, “Eternal“, che comprende collaborazioni con artisti reggae e dancehall come Busy Signal, Black-Am-I e Kabaka Pyramid, è uscito nel 2021.