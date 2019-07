Jimmy Ghione sta ritrovando la serenità dopo il dramma della separazione

Intervistato dal settimanale Di Più, Jimmy Ghione ha avuto modo di raccontare come ha affrontato il dramma della separazione. Lo storico inviato del tg satirico di canale 5 non ha nascosto di aver passato un periodo molto difficile, originatosi di punto in bianco, senza essere preceduto da nessun campanello di allarme.

Così, senza nessuna avvisaglia, la moglie, l’ex modella Tania Paganoni, un giorno gli ha confessato di non provare più per lui lo stesso sentimento che aveva nutrito fino ad allora. “Ed è finita. Sono stato male. Non capivo il perché“, ha precisato il 55enne, che in passato ha recitato come attore in diversi film come “Noi uomini duri” e “Piccolo Grande Amore”.

La rottura, oltre ad arrivare come un fulmine a ciel sereno, dal suo punto di vista è stata davvero inspiegabile. “Non avevo colpe: ero un buon marito e un padre eccellente”, si è giustificato lo storico volto del programma di Antonio Ricci, che alla luce di queste premesse, arriva a non capacitarsi di quale sia stato il reale motivo della fine del suo matrimonio.

Interrompere in maniera improvvisa una relazione è sempre un trauma difficile da superare, ma Jimmy Ghione con il tempo è stato in grado di rialzarsi e riprendersi da uno dei periodi più bui della sua vita. Ad aiutarlo a ritrovare la serenità mettendo da parte quello che lui stesso ha definito il periodo della rabbia, ha contribuito Daria Baykalova, la sua nuova compagna di origine russa, attrice 36enne laureata in Economia e Commercio, che ha preso parte alla quarta e quinta stagione della serie di Canale 5 “L’onore e il rispetto”.

Conosciuta grazie a delle amicizie comuni, con lei Jimmy Ghione è riuscito a mettersi alle spalle una profonda cicatrice sorta con la fine del suo matrimonio. Con la sua dolcezza, Jimmy Ghione ha concluso che è letteralmente rinato: “Con lei ho ricominciato a vivere, ad amare e a sorridere tutti i giorni”.