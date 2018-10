Jimmy Ghione, l’inviato di "Striscia la Notizia" paparazzato insieme alla nuova fiamma

Jimmy Ghione, il popolare inviato del tg satirico di Canale 5 “Striscia la Notizia”, è tornato a far parlaredi sé non tanto per i suoi servizi scandalistici quanto per la sua recente requentazione con una donna molto bella e attraente, con cui è stato paparazzato nei giorni scorsi dai fotografi all’uscita dallo stadio.

Della vita privata di Ghione poco si sa, tranne che è stato sposato per parecchio tempo con Tania Paganoni, dalla quale ha avuto due bambini. Noonstaante il grande amore che li ha tenuti uniti per anni, la coppia ha deciso di interrompere la loro relazione due anni fa, una decisione che è stata molto sofferta dall’inviato.

Jimmy Ghione ricomincia con Pamela?

I due si sono quindi separati prendendo strade diverse. Da quel momento l’inviato di “Striscia la Notizia” ha voluto proseguire da solo il suo percorso, senza più legarsi seriamente a nessuna donna. Negli ultimi giorni invece l’ex attore è stato paparazzato dai fotografi insieme ad un’avvenente ragazza durante il derby Roma-Lazio allo Stadio Olimpico.

Ma la domanda che si pongono ora le malelingue del gossip è chi sia questa nuova fiamma. Stando ai meglio informati, la donna in questione sarebbe l’amica di un’amica, e si chiamerebbe Pamela. La donna certo non sarebbe mai passata inosservata, grazie al suo fisico perfetto, al trucco molto forte, oltre che all’outfit audace e trasgressivo.

Un look che quindi ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, che solo in un secondo momento si sarebbero accorti della presenza di Ghione. Tra i due però sembra non ci sia stato nessun gesto di troppo, se non delle chiacchiere prima della partita e tanti sorrisi durante il match, che hanno visto insieme fianco a fianco.

Ora sono tanti i fan dell’inviato che si domandano se Pamela sia solo un’amica oppure sia la nuova fiamma di Ghione, che tornerà presto su “Striscia la Notizia” con nuovi avvincenti ed interessanti servizi.