Jim Carrey confessa: "Renee Zellweger è stata il grande amore della mia vita"

Jim Carrey si confessa nella nuova autobiografia satirica semi-immaginaria intitolata “Memoirs and Misinformation”, aprendosi in particolare sugli amori della sua vita. Parlando dell’ex fidanzata Renee Zellweger, l’attore canadese si riferisce a lei come “il grande amore della mia vita“.

I due si conobbero sul set della commedia “Io, me e Irene” e la loro relazione durò circa un anno, prima della rottura annunciata a dicembre del 2000. A venti anni dalla fine della relazione, che nella sua breve durata incluse anche un fidanzamento ufficiale, in un’intervista Howard Stern Jim ha commentato: “Era molto speciale per me, molto speciale. Penso che sia adorabile“.

Dopo la rottura con Carrey, Renee è stata sposata con il cantante country Kenny Chesney per soli 4 mesi nel 2005, ha avuto una relazione con Bradley Cooper dal 2009 al 2011 e dal 2012 al 2019 è stata con il musicista Doyle Bramhall II. Carrey ammette: “Non ho rimpianti, non li ho su nulla. Ma apprezzo le persone che sono venute e andate nel corso della mia vita e quello che mi hanno lasciato, ed è per questo che anche Linda Ronstadt ha una sezione speciale nel libro”.

Jim e Linda, una cantante americana che ha 11 anni più di lui, divennero una coppia negli anni ’80, prima della popolarità di Carey. “Non muoio dietro a nessuna, non è quel tipo di situazione. E’ il mio modo di dire, ‘C’era qualcosa di veramente importante lì’ e dare il giusto riconoscimento“.

Jim è stato sposato a Melissa Womer dal 1987 al 1995, poi il matrimonio durato un anno con Lauren Holly, sua co-star in “Scemo e più Scemo”, nel 1996. Tra le sue ex celebri anche Jenny McCarthy, con la quale è uscito dal 2010 al 2015, sostenendo con lei la causa Anti-Vax di cui è ancora un seguace.



“Memoirs and Misinformation: A novel” è uscito in America lo scorso 7 luglio ed è stato realizzato a quattro mani da Carrey e dallo scrittore Dana Vachon dopo anni di collaborazione. Il libro utilizza dettagli della vita e carriera di Carrey per raccontare una storia immaginaria di apocalisse e rinascita ad Hollywood. Ancora non ci sono informazioni su una possibile pubblicazione in Italia.

Dopo diversi anni lontano dal grande schermo, Carrey è stato tra i protagonisti di “Sonic – Il film“, uscito in Italia il 13 febbraio scorso. Per quanto riguarda invece il piccolo schermo, la serie televisiva “Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles“, iniziata nel 2018, che lo vedeva a fianco di Frank Langella e Judy Greer è stata cancellata in questi giorni dal network Showtime.