Jessie J è incinta, un anno fa la cantante perse un figlio: "Sono felice e terrorizzata"

Ascolta questo articolo

La cantante Jessie J ha annunciato ai suoi follower una importante notizia. La popstar 34enne ha infatti condiviso su Instagram venerdì 6 gennaio di essere incinta, pubblicando un video che inizia riprendendo un test di gravidanza con esito positivo. Il filmato include anche diverse foto e video di Jessie con il pancione, compresi alcuni di lei nello studio di registrazione, ed un video della sua ecografia.

“Sono così felice e terrorizzata di condividere finalmente questa notizia“, ha scritto la cantante di “Bang Bang” nella caption del video su Instagram. “Per favore, siate gentili con me. Onestamente, voglio solo piangere in pubblico in una tuta intera mangiando un sottaceto ricoperto di cioccolato senza che mi siano fatte domande“.

Il video, creato sulle note della sua canzone “Sunflower“, documenta Jessie in varie fasi della sua gravidanza, con la futura mamma eccitata che spesso le culla teneramente il suo pancione mentre sorride per la camera. I fan di Jessie e gli amici del mondo dello spettacolo hanno subito commentato il post, congratulandosi con la star.

La bella notizia arriva poco più di un anno dopo che Jessie aveva svelato di aver subito un aborto spontaneo. A novembre del 2021, la cantante pubblicò un post nel quale rivelò di aver perso il suo primo figlio, dopo che alla terza ecografia i dottori le dissero che non c’era più battito. All’epoca, Jessie aveva detto ai follower di aver “deciso di avere un bambino da sola“, dopo aver rivelato a ottobre di essersi separata dal suo compagno di sette mesi, Max Pham.

Al momento, Jessie non ha rivelato se anche questa gravidanza è frutto di una inseminazione artificiale. La cantante inglese, nota per singoli come “Nobody’s Perfect”, “Who You Are”, “Domino” e “Laserlight”, ha frequentato il cantante americano Luke James dal 2014 al 2015. Nel 2018 ha iniziato una relazione tira e molla con l’attore Channing Tatum, che si è conclusa definitivamente nel 2020.