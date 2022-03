Jessica Selassié sul trono di Uomini e Donne? Il rumor che circola da giorni

Una vittoria sentita, meritata, combattuta, ma soprattutto sincera. Jessica Selassié ha infatti conquistato la vittoria del Grande Fratello Vip, dietro anche sorpresa di molto fan, con grande merito. Una vittoria che non è stato di fatto esente da sofferenze, partendo proprio dal lato amoroso. La liaison amorosa con Barù ha infatti tenuto col fiato sospeso tantissimi fan dello show, purtroppo conclusasi con un nulla di fatto.

In un recente intervista a Verisimmo, Jessica espone il suo punto di vista circa il rapporto con Barù nella casa: “Innamorata? No. Perché veramente non ci conosciamo, ma è stato di grande supporto nella Casa e mi ha aiutata a rinascere tirando fuori dei lati di me. È stato un grande compagno di viaggio. Gli voglio bene, mi piace, c’è attrazione fisica, ma ci dev’essere ancora la nostra prima uscita, il nostro primo bacio. Noi sotto quella capanna abbiamo avuto bacetti innocui, ma quello appassionato arriverà. Ci spero? Certo. Ci siamo sentiti ieri sera e mi ha detto che mi vuole vedere e mi organizzeremo la nostra prima uscita“.

Jessica tronista di Uomini e Donne

Dopo la sua vittoria al Gf Vip, è inevitabile ora che si prospetti per la ragazza un periodo ricco di proposte lavorative e ingaggi televisivi. Da giorni circola una voce secondo cui la ragazza pare sia stata contattata dalla redazione di Uomini e Donne, per partecipare alla prossima edizione del dating show, in qualità di tronista.

La voce pare sia stata lanciata da Amedeo Venza, il quale afferma: “Voci di corridoio fanno sapere che dietro le quinte di Uomini e Donne si è fatto il nome di Jessica come futura tronista… (Non so se lei è al corrente). Comunque a me piacerebbe vederla sul trono, magari a settembre!“.

Sarà Vero? La notizia d’altro canto sembra verosimile, visto che la Selassié, ad oggi, non intrattiene alcun ruolo sentimentale. Magari questa sarà la volta buona per poter scovare il suo vero amore. Staremo a vedere.