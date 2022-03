Jessica Selassié parla di Barù: "Ci sentiamo spesso, ma sono libera di uscire con chi voglio"

Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, come ha riportato testualmente il sito “Isa & Chia” rilascia una lunga intervista a “Casa Chi“. Ovviamente, oltre alla sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, parla della sua relazione con Barù Gaetani.

Al momento la principessa etiope rivela che attualmente non sono stati fatti passi avanti, ma comunque i contatti sono frequenti nonostante gli impegni. In particolar modo Barù nelle ultime settimane è impegnato per l’apertura del ristorante Braci di Milano, dove i piatti protagonista saranno ovviamente quelli alla brace, quasi tutti principalmente di carne ma non mancheranno delle proposte per i vegetariani.

L’intervista rilasciata da Jessica Selassié

Jessica ammette di aver ricevuto in questi giorni alcuni inviti a cena, ma di averli rifiutati tutti poiché vuole andarci con i piedi di piombo. Smentisce poi che Barù abbia rifiutato una sua proposta di andare a mangiare insieme: “Non ho fatto nessun invito a cena a Barù, è vero che ci sentiamo, però non ci siamo mai invitati da nessuna parte, e quindi ovviamente non c’è stato nessun rifiuto da parte sua”.

La vincitrice del “Grande Fratello Vip” ci tiene ad affermare che tra lei e Barù l’affetto non è mai scemato, sottolineando che la loro amicizia non finirà quando lei o il nipote di Costantino della Gherardesca decideranno di frequentarsi con altre persone.

Conclude la sua intervista rivelando di essere pronta a fare nuove amicizie, sempre se ci saranno i presupposti: “Io sono libera di uscire con chi voglio, e anche Barù, se non dovesse essere rimarremo comunque dei buoni amici (…) Adesso mi sto godendo la mia famiglia, sto facendo tutto con calma, e quando avrò voglia di uscire con qualcuno non mancherà occasione”.

Infine si parla del reality show in maniera più generale, ammettendo di non sentire la mancanza di Katia Ricciarelli, ma poi gli altri continua a sentirsi senza nessun tipo di problema. Afferma che hanno aperto una chat di gruppo su WhatsApp, ove sono presenti anche i primi eliminati dal programma, come Andrea Casalino.