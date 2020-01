Le celebre pornostar Jessica Rizzo, intervistata da Dagospia, ha confessato dettagli inediti sulla sua carriera. L’attrice oggi ha 54 anni e dopo aver girato 250 pellicole a luci rosse rivela come ha iniziato a fare parte del mondo del porno. La Rizzo ha rivelato di essere entrata nel mondo dell’eros casualmente e in passato non avrebbe mai detto di poter fare l’attrice hard.

Anche se sposata e libera di vivere le proprie esperienze, d’accordo con il marito, allora Jessica era una ragazza riservata, che non voleva spingersi oltre. Tutto cambiò quando lei e il marito decisero di iniziare a riprendere le loro performance sessuali con una telecamera. Rivederle per loro era motivo di eccitazione, però questo poi non bastò più.

Allora decisero di passare agli scambi di coppia, così nacque presto un giro di amici abbastanza nutrito. Un giorno seppero da alcuni amici che un regista cercava coppie per girare dei filmini amatoriali. Jessica e il marito decisero di partecipare e si presentarono all’appuntamento con maschere e parrucche per non essere riconosciuti.

La loro avventura nel mondo dell’hard era iniziata, ma ancora Jessica non lo sapeva. Le cose cambiarono quando nel suo paese di origine, Fabriano, venne appesa al cinema una locandina in cui lei e il marito, anche se mascherati, erano perfettamente riconoscibili. Così La Rizzo decise di uscire allo scoperto e immediatamente vennero assediati dalla stampa e dai giornalisti che chiedevano interviste.

Il caso era diventato nazionale e da quel momento ebbe inizio la sua carriera. Jessica Rizzo non si è mai pentita della sua scelta e, anche se in passato ha avuto problemi con il fisco per omissione di tasse e traffici di altro genere, l’attrice rimane una delle più note e apprezzate del cinema hard. Sono in tantissimi a ricordarla per le sue forme generose e le sue performance sessuali che hanno fatto impazzire moltissimi uomini.