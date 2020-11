Jessica Mazzoli, le pesanti accuse: "Costretta a inviare foto hot a Morgan"

Sulle pagine del settimanale “Nuovo“, Jessica Mazzoli ha lanciato un’accusa molto grave al suo ex fidanzato, il cantautore Morgan. In pratica l’ex gieffina ha rivelato di essere stata vittima di un ricatto che la costringeva a inviare foto hot proprio a Morgan e, secondo le sue dichiarazioni, se non avesse inviato quegli scatti molto probabilmente non avrebbe ricevuto nemmeno i soldi del mantenimento della loro figlia Lara.

“Sono stata costretta a mandare foto hot a Morgan in cambio dei soldi, ho ceduto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento” con queste parole scritte nero su bianco, Jessica lancia una bomba su Morgan che al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Morgan, le pesanti accuse dell’ex fidanzata Jessica Mazzoli

La Mazzoli in questo momento è fidanzata con il rapper Diablo Baby che sembra confermare la versione della ragazza, ha infatti dichiarato di aver letto lui stesso quei messaggi che definisce “sconci“, inviati da Morgan con una certa insistenza. Lo stesso Morgan ha una relazione con un’altra donna, ma questo non gli ha impedito di continuare a chiedere all’ex fidanzata foto hard, ha precisato sempre il rapper.

Il racconto della Mazzoli si arricchisce di particolari e così si scopre che Morgan ha iniziato con queste richieste dopo l’intervento al seno a cui si è sottoposta Jessica lo scorso gennaio: “Da quando mi sono rifatta il seno, a gennaio, lui mi chiede di mandargli foto del seno. Già in passato mi mandava foto delle sue parti intime e voleva che io ricambiassi“.

Un “ricatto sottile” lo descrive la Mazzoli sulle pagine della rivista, accettato solo per il timore di non ricevere l’assegno per il sostentamento della figlia, avuta da Morgan ai tempi della loro relazione che iniziò nel 2010 durante la sua partecipazione a X-Factor e due anni dopo è nata Lara: “Ho ceduto il suo era un ricatto sottile, se non lo assecondavo avrei dovuto rincorrerlo per avere un bonifico. Mi criticheranno, lo so, ma l’ho fatto solo per mia figlia“.

Altro argomento spinoso è l’affidamento di Lara, infatti per la Mazzoli questa situazione sta diventando insostenibile – come lei stessa dichiara – e per questo la sua intenzione è quella di richiedere l’affidamento esclusivo della piccola per non dover sempre dipendere dalla volontà di Morgan: “Serve la firma di Morgan per qualsiasi cosa riguardi la bimba, voglio uscire da questo meccanismo umiliante. Non voglio sentirlo più, deve solo versare quanto dovuto a mia figlia“.