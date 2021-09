Jessica Alves: "Voglio farmi impiantare l’utero". L’esorbitante cifra e il nome scelto per il piccolo

Jessica Alves, l’ex Ken Umano, sente forte il desiderio di diventare mamma e non perde tempo per realizzare il suo sogno. Ben presto, infatti, si sottoporrà ad un intervento per l’impianto di un utero che possa garantirle di mettere al mondo la sua creatura che, se sarà femmina, chiamerà Barbara: “In onore della D’Urso“, come lei stessa rivela.

Un cammino complicato quello che la Alves ha intrapreso negli ultimi anni della sua vita. Tempo fa ha iniziato a sottoporsi a interventi di chirurgia estetica per assomigliare il più possibile a Ken, lo storico fidanzato della bambola Barbie. Ora ha cambiato direzione e ha sentito la necessità di cambiare addirittura se**o, diventando la bombastica Jessica Alves.

Jessica Alves e il sogno di diventare mamma

I suoi fan sono abituati ai suoi camaleontici cambiamenti, ma per loro è in arrivo la notizia regina e cioè che bene presto la Alves potrebbe anche tenere tra le sue braccia un tenero pargoletto: “So che si tratta di un intervento molto particolare, ma sogno di vivere l’esperienza della maternità“, ha raccontato sulle pagine del settimanale “Nuovo“. Non solo, Jessica avrebbe anche già deciso il nome del fagiolino: “Spero che mi nasca una femmina, così la chiamerò Barbara, in onore della D’Urso”.

In questo momento la Alves si trova in Brasile dove sta fremendo nell’attesa di ricevere il via libera e procedere con l’operazione che ha un costo notevole: “Questo per me sarà l’ottantesimo intervento chirurgico. Dura cinque ore e costa 50 mila euro. Mi impianteranno l’utero di una donatrice morta”.

Jessica si rende conto che questo tipo di intervento è molto particolare ma, come lei stessa dichiara sempre sulle pagine del settimanale diretto da Signoretti, dopo la transizione da Rodrigo Alves a Jessica Alves, è arrivata anche la voglia di avere una famiglia, con un marito e un figlio tutto loro. Il settimanale brasiliano SPD Noticias, fa sapere però che in Brasile questo tipo di intervento non è legale e molte persone decidono di operarsi clandestinamente.