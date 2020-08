Jessica Alves si rifà il lato b: misura sproporzionata

Riesce sempre a stupire Rodrigo Alves, oggi Jessica Alves. Salito alla ribalta per la sua somiglianza con Ken il partner di Barbie, si è sottoposto a tantissimi interventi per raggiungere il suo obiettivo. Ancora oggi continua a fare della chirurgia plastica il suo strumento per realizzare i suoi sogni.

Adesso ha mostrato il nuovo aspetto fisico ai fan e ha fatto sapere loro la sua ultima novità. In un post che ha pubblicato su Instagram il Ken di una volta ha confessato che in realtà dentro ha sempre sentito di essere come Barbie. Oggi finalmente può mostrare tutta la sua felicità visto che ha realizzato il desiderio di essere donna, anche se non a tutti gli effetti.

Rodrigo ha detto ai fan che per camuffare la verità aveva anche fatto i muscoli e aveva messo dei finti addominali. Alla fine ha dovuto ammettere a se stesso che in realtà voleva essere una donna. E poi, il suo cervello è sempre stato al femminile, per questo ha scelto di cambiare e di realizzare il suo desiderio.

Se per somigliare a Ken ha fatto oltre cinquanta interventi chirurgici, non ha avuto paura di farne altri per diventare ciò che voleva veramente, Jessica. Per la prima volta può dunque dire di essere conforme alla sua mente, e di vedersi come realmente desidera. Un corpo femminile in una mente femminile, affascinante e con le curve al posto giusto.

Per apparire ancora più sexy si è rifatta il lato b e ha avuto un risultato stupendo, da fare invidia a quello di JLo o della Kardashian. L’intervento di gluteo plastica è stato un vero successo e ha fatto vedere il risultato ai fan nelle foto che ha pubblicato su Instagram. Adesso è proprio come desidera, sexy e voluttuosa, una donna tutta curve, a dir poco fantastica.