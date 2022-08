Jessica Alves, l’annuncio choc in diretta Tv: "Gli uomini da me vogliono solo.."

Ascolta questo articolo

Jessica Alvers ha fatto molto parlare di sè in questi ultimi anni. Conosciuta praticamente in tutto il mondo per i suoi gusti eccentrici e per la nota mania che ha di trasformare costantemente il proprio corpo, ha appena ultimato la sua ultima trasformazione da Ken a Barbie. Un cambiamento decisamente drastico, di cui però si dice pienamente soddisfatta.

Infatti, stando alle ultime rivelazioni di Alves, alla donna non mancherebbero ora le attenzioni degli uomini, i quali la sommergono costantemente di complimenti, sia in pubblico che sui social. Tuttavia, non è tutto rosa e fiori come sembra, il noto personaggio ha lamentato soprattutto un problema con i suoi presunti spasimanti: vediamo di cosa si tratta.

L’annuncio improvviso

Dopo aver completato l’ennesima trasformazione della sua vita, per la quale sono stati necessari ben 90 interventi, Jessica Alves avrebbe ora un grande desiderio che esula questa volta dal suo aspetto fisico: “Voglio un amore e una famiglia vera“. La donna si sente pronta al grande passo, cioè di mettere su famiglia ed avere figli, ma non è affatto semplice come sembra.

Infatti, sebbene come detto non le manchino le attenzioni degli uomini, la Alves lamenta soprattutto una cosa: “È difficile trovare il principe azzurro che alla fine mi sposerà e costruirà una famiglia con me. La maggior parte degli uomini che ho incontrato sono solo alla ricerca di divertimento e quando parlo di avere figli, spariscono”. Insomma, secondo quanto ha riferito al Daily Mail, nessun uomo avrebbe poi intenzione di impegnarsi seriamente con lei, cercandola solo per un mero interesse fisico.

In passato Jessica aveva avuto un flirt con Giacomo Urtis, noto chirurgo di molte celebrità ed ex concorrente del Grande Fratello. Tuttavia la loro storia sarebbe naufragata in quanto, per la trans brasiliana, il chirurgo sarebbe troppo impegnato con il lavoro per dedicarsi eventualmente ad una futura famiglia. Chi sa se un giorno riuscirà davvero a coronare questo suo sogno di diventare madre ed avere al suo fianco il principe azzurro.