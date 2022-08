Jessica Alves (ex Ken umano) dopo 90 interventi chirurgici ha coronato il suo sogno, ora è Barbie: le foto

Ascolta questo articolo

Chiunque segue anche un pò il mondo dello spettacolo si ricorderà sicuramente di Rodrigo Alves, il personaggio che nel corso della sua vita ha deciso di diventare un Ken umano. Ken è il noto personaggio molto amato dai bambini che solitamente affianca Barbie, altra bambola che ancora oggi fa tanto felici i bambini. Rodrigo nel corso della sua vita ha deciso di diventare bello proprio come Ken, sottoponendosi a numerosi e costosi interventi di chirurgia plastica.

Ad un certo punto però ha deciso di cambiare nuovamente, e al posto di un Ken umano, ha deciso di diventare una Barbie. I fan sono rimasti senza parole quando hanno saputo della sua decisione, e come si può apprendere dai media in questi giorni, Rodrigo ha coronato il suo sogno di diventare proprio come la nota bambola. I risultati della chirurgia estetica sono sorprendenti.

Ecco la Barbie umana

Alves ha deciso di raccontarsi nel programma This Morning condotto da Vernon Kay e Rochelle Humes. Oggi il Ken umano si chiama Jessica Alves e in questo periodo ha completato la sua trasformazione in una Barbie umana. Alves ha raccontato di essere felice al 95 % per la sua trasformazione in Barbie.

“Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie. Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina” – queste sono state le parole che Alves ha pronunciato in presenza di Kay e Humes.

Per raggiungere questo strepitoso risultato (foto alla fine dell’articolo) Alves ha dovuto sottoporsi a ben 90 interventi chirurgici. La Barbie umana ha anche dichiarato che non può comunque più toccare il naso per un ritocco estetico in quanto si rischiano di creare seri danni. “Se mi guardi, è evidente che il mio naso è rovinato. Ho subito più di dieci interventi di chirurgia plastica al naso, ho avuto problemi. È stato impossibile trovare un chirurgo in tutto il mondo che potesse davvero sistemare il mio naso”– così ha dichiarato infine la Alves. Jessica Alves è ufficialmente entrata nel “Barbie world”.