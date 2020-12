Jeremias Rodriguez senza freni su Instagram: "Dura più di tuo marito a letto"

Nessuno ci avrebbe scommesso, eppure il flirt estivo di Belen Rodriguez con l’hair stylist Antonino Spinalbanese, classe 1995 (dunque dieci anni più giovane della show-girl argentina) si è trasformato in una storia vera. E così sono arrivate le prime foto insieme sui social, le dediche d’amore e persino le presentazioni ufficiali in famiglia, con il cosiddetto “clan Rodriguez” che ha accolto benissimo il ragazzo perché tratta la loro Belen come merita, ovvero come una regina.

Eppure come accade spesso sui social, in primis alle donne bellissime e invidiate come Belen, ci sono tanti utenti pronti a sparare a zero sui nuovi amori e sui proclami di felicità delle neo-coppie, sempre molto invidiate. Non a caso questi utenti vengono definiti “haters”, ovvero “odiatori”, e la Rodriguez sin dai suoi esordi all’Isola dei Famosi ne vanta migliaia. Il loro numero è cresciuto man mano che aumentava il successo di Belen, proprio come le critiche velenosi e gli insulti, soprattutto su Instagram.

Jeremias Rodriguez difende a spada tratta la sua Belen: la risposta al vetriolo

Da un po’ di tempo Belen – che gestisce da sola il suo seguitissimo profilo Instagram – ha preso a rispondere e, giusto o sbagliato che sia, a parole maleducate replica con risposte altrettanto maleducate. Non sono da meno i suoi parenti: soprattutto mamma Veronica e Jeremias, fratello minore protettivo e geloso delle donne della sua famiglia, non è raro che diano delle rispostacce più che legittime a chi insulta “Belù”, come la chiamano loro.

Questa volta è toccato a Jeremias, che non ha resistito dal rispondere a una donna che ha commentato in maniera alquanto acida il nuovo fidanzamento di Belen. “Quando durerà stavolta?” ha scritto infatti sulla bacheca Instagram dell’argentina. Certo non si aspettava la risposta dell’ex gieffino, che ironicamente ha sottolineato: “Di sicuro dura più di tuo marito a letto”.

Un commento forse non propriamente elegante e anzi un po’ volgare, che però ha raggiunto il suo obiettivo: mettere a tacere la hater, che non ha osato replicare.