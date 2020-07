Jeremias Rodríguez ritrova l’amore dopo Soleil Sorgè: ecco chi è la sua nuova compagna

Negli ultimi anni si è parlato molto della relazione tra Jeremias Rodríguez e Soleil Sorgè. I due si sono innamorati durante l’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, condotta da Alessia Marcuzzi insieme all’inviato Alvin e alle due opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio. La loro storia è diventata sin da subito molto seria e nel giro di poco tempo hanno deciso di andare a convivere.

Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, sui social network Jeremias e Soleil hanno annunciato la loro separazione. A spiegare i motivi dietro a questa scelta è l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” al settimanale “Novella 2000“, che lancia una chiara frecciatina nei confronti di Jeremias: “Ci sono vizi che il lupo non perde. E allora bisogna amare prima se stessi, e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle speranze riposte nel rapporto. Lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi”.

Jeremias Rodríguez ritrova l’amore

Secondo le ultime indiscrezioni, il fratello di Belén Rodríguez avrebbe ritrovato nuovamente la felicità. Jeremias infatti appare spesso, sul suo profilo Instagram, insieme a una ragazza giovanissima di nome Deborah Togni, che sembra molto di più di una semplice amica.

Le loro foto sono state pubblicate sui profili social di entrambi, e guardando gli altri scatti che stanno girando in rete negli ultimi giorni, la ragazza sembra aver conosciuto già Santiago, nipote dell’argentino e figlio di Belén Rodríguez e Stefano De Martino.

Per il momento su Deborah Togni si conosce ben poco, poiché è una ragazza lontana dalla luce dei riflettori. Tuttavia come riporta “Il Sussidiario”, lo stesso Jeremias durante una storia su Instagram, inqudrandola la definisce come l’unica siciliana bianca, prendendola in giro per la sua poca abbronzatura e facendo intendere di avere con lei già una qualche intima confidenza. La ragazza comunque, a oggi, dovrebbe vivere a Milano e il suo lavoro è quello di assistente di volo.