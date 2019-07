Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge superano la crisi e svelano il vero motivo del litigio

Dopo “L’Isola dei Famosi”, Jeremias e Soleil sono diventati inseparabili. La loro intesa era iniziata già durante la partecipazione al reality show in Honduras ed è continuata anche dopo il ritorno in patria, una volta terminata la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5.

Ultimamente, però, hanno attraversato una forte crisi che sembrava dover mettere la parola fine al loro amore, invece con un colpo di coda i due ragazzi hanno saputo risollevare il loro rapporto e, addirittura, hanno deciso di iniziare una convivenza testimoniata ampiamente da foto e filmati sui vari social.

Ai loro followers, però, è rimasta viva la curiosità di sapere cosa ha provocato il litigio tra Jeremias e Soleil che avevano anche smesso di seguirsi sull’affollato Instagram, dettaglio fondamentale che in questa era social dà la giusta misura di quanto la crisi sia forte e preoccupante. Ebbene, per la gioia di tutti i curiosi, è stato svelato l’arcano e reso pubblico il motivo della “singolar tenzone”.

Soleil e Jeremias svelano i motivi del loro litigio

In pratica, tutto è nato dalla gelosia del bel argentino che, notando una trasparenza troppo audace nel costume della sua fidanzata, ha perso le staffe: “Abbiamo discusso, ma il motivo è un altro“, svela Soleil smentendo quindi il gossip degli ultimi giorni che attribuiva la colpa della crisi ad un ex conoscenza di Uomini e Donne “si è ingelosito perché, mentre eravamo in barca con altre persone, ho indossato un costume troppo trasparente e non mi è piaciuto il modo in cui me lo ha fatto notare”.

Anche Rodriguez vuole direla sua sulla vicenda, ma puntualizza che non è stata solo la gelosia a farlo andare su tutte le furie: “Non mi piaceva il contesto“, spiega il giovane e aggiunge che non è stata colpa di Soleil, ma il nervosismo che ha provato lo ha spinto ad andarsene via: “Il problema non era lei, ero infastidito e così ho deciso di andare via. Ho smesso di seguirla su Instagram, è vero, perché mi doveva passare e non volevo vedere altre foto. Ma poi ci siamo chiariti“.