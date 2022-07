Jennifer Lopez festeggia 53 anni posando nuda e lanciando una linea di bellezza per il corpo

Ascolta questo articolo

Ad una settimana dalle nozze a sorpresa con Ben Affleck, Jennifer Lopez ha festeggiato 53 anni annunciando il debutto della sua linea di prodotti per il corpo. La cantante, che ha compiuto 53 anni domenica 24 luglio, ha deciso di espandere il suo impero commerciale di bellezza lanciando la marca per il corpo “JLo Body by JLo Beauty”. “Abbiamo già alcuni prodotti splendidi che hanno lo scopo di stendere e rassodare il volto, quindi il passo successivo che ci è sembrato naturale era un prodotto che fosse focalizzato sugli stessi problemi, ma per il corpo”, ha detto al Lopez nel lancio del prodotto.

La notizia è stata accompagnata da un servizio fotografico nel quale l’artista ha posato senza veli, appoggiata ad un cubo di colore bianco. Un altro scatto la vede di spalle, vestita solo di un body color nero che lascia la schiena scoperta e con un perizoma, mostrando il famoso “Lato B” che la rese celebre in tutto il mondo all’epoca del suo debutto nel mondo della musica.

Il primo prodotto della linea è proprio dedicato a questa parte del corpo, trattandosi di un balsamo per il fondoschiena “Firm + Flaunt Targeted Booty Balm” che sarà in vendita in America a 65 dollari. “Era la parte del corpo per la quale la nostra clientela voleva un trattamento apposito, e non riuscivano a trovarlo nel mercato”, ha spiegato Jennifer.

La Lopez ha commentato che è da “tutta la vita” che pensa a questo prodotto, essendo cresciuta vedendo sua madre lottare contro la cellulite, e diventare frustrata per l’assenza di soluzioni. “Ricordo che desideravo che ci fosse qualche formula magica che le facesse scomparire”, dice la star, ammettendo che “La verità è che, sappiamo che non esiste”.

Quello che invece ora esiste, è un prodotto realizzato in collaborazione con il suo team di scienziati, che ha creato un prodotto che migliore l’aspetto della pelle, facendo schiarire le smagliature, semi di guarana e caffeina per lisciare e rassodare la pelle, e altri ingredienti per stimolare la produzione di collagene e l’idratazione.