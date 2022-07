Jennifer Lopez e Ben Affleck sposi a Las Vegas, le foto delle nozze

Ascolta questo articolo

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono finalmente marito e moglie. Le star americane hanno infatti celebrato le loro nozze a sorpresa nella notte tra sabato 15 e domenica 16 luglio a Las Vegas, nel Nevada. La cantante 52enne e l’attore 49enne coronano così il loro sogno d’amore, quasi 20 anni dopo il loro primo fidanzamento ufficiale, avvenuto a novembre del 2002.

“L’abbiamo fatto. L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. Ed è venuto fuori che l’amore è paziente… La scorsa notte, abbiamo volato fino a Las Vegas, ci siamo messi in fila per una licenza di matrimonio insieme a 4 altre coppie, tutti a fare lo stesso viaggio alla capitale delle nozze del mondo“, ha scritto la cantante ai suoi fan nella newsletter “On the JLo”.

Jennifer ha percorso la piccola navata della Cappella Little White poco dopo la mezzanotte di sabato, indossando un abito da sposa bianco con lo scollo a cuore, un corsetto e velo in coordinato allo strascico, firmato Zuhair Murad. In seguito, la stessa sera, ha indossato un secondo abito bianco, “da un vecchio film“, ha specificato la star, durante i festeggiamenti. Ben indossava invece una giacca presa dal suo armadio. La Lopez ha annunciato che prenderà il cognome di Affleck, ed ha già sottomesso i documenti per ottenere il cambio ufficiale di nome.

La coppia aveva annunciato il secondo fidanzamento lo scorso aprile, dopo una travagliata storia che va avanti da vent’anni. I due si incontrarono nel 2002 sul set del film Gigli, confermarono la loro relazione a luglio dello stesso anno e si fidanzarono a Novembre. La loro storia naufragò nel 2003, poco prima delle nozze, a causa del tradimento di Ben. Dopo la rottura, Affleck ha sposato la collega Jennifer Garner, con la quale ha avuto tre figli: Violet, 16 anni, Seraphina, 13 anni, e Samuel, 10 anni. Jennifer ha invece sposato nel 2004 il cantante Marc Anthony, dal quale ha avuto i gemelli 14enni Max ed Emme.

Nel 2021, poce settimane dopo la fine del fidanzamento di Jennifer con lo sportivo Alex Rodriguez, la coppia ha riallacciato la loro relazione. “Ora siamo più vecchi, più scaltri, abbiamo più esperienza, siamo in un posto diverso delle nostre vite, abbiamo figli, e sono tutti fattori di cui siamo coscienti“, ha detto la Lopez in una intervista. Dopo le nozze, a sorpresa, Ben e Jennifer stanno programmando un grande party per festeggiare con parenti e amici.