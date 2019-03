Jennifer Lopez condivide le foto della proposta di matrimonio di Alex Rodriguez alle Bahamas

Jennifer Lopez ha condiviso sui social network le foto del momento in cui il suo amato fidanzato Alex Rodriguez si è inginocchiato sulla spiaggia alle Bahamas sabato e le ha fatto la proposta di matrimonio.

Alex Rodriguez, ex giocatore di baseball professionista, ora 43enne, ha piazzato il grande smeraldo (che secondo le stime costerebbe circa 5 milioni di dollari) sulla mano sinistra di Jennifer Lopez dopo aver ricevuto il fatidico sì.

La cantante pop si copre la bocca stupita mentre guarda il suo futuro marito e l’impressionante pietra sulla sua mano. L’ex giocatore di baseball della squadra americana “Yankees” ha condiviso un messaggio molto dolce e romantico sulle sue storie di Instagram rivolto all’occasione speciale insieme a Jennifer.

Queste le parole di Alex Rodriguez: “Non ci sono molte parole da dire con te, soltanto sentimenti. Gratitudine. Eccitazione. E solo tanta gioia. Sappiamo che c’è del lavoro da fare per costruire una famiglia tutta nostra e un futuro di cui possiamo essere orgogliosi e non possiamo farlo senza tutti voi”. L’ex giocatore di baseball continua scrivendo: “Vi siamo così grati per tutti i vostri meravigliosi messaggi di amore e di congratulazioni”.

J.Lo. durante la proposta del futuro marito indossava un abito in due pezzi di cotone color crema, legato in vita, con sandali marrone chiaro e con i capelli raccolti in una crocchia, con dei grandi orecchini a cerchio.

Il suo fidanzato invece indossava un semplice maglione grigio, dei pantaloni bianchi e delle scarpe da ginnastica.

Lunedì scorso, la coppia ha voluto scrollarsi di dosso le voci sul fatto che Alex sia stato infedele a Jennifer, dato che i due sembravano molto soddisfatti sulla spiaggia a Baker’s Bay.

Domenica scorsa invece l’ex stella del baseball Jose Canseco ha affermato che Alex Rodriguez avrebbe tradito Jennifer con l’ex moglie di Canseco, Jessica, che ha divorziato nel 1999.