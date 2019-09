Jennifer Lawrence, la lista nozze che non ti aspetti

La bella attrice attrice Jennifer Lawrence sembra ormai prossima a celebrare il matrimonio con il suo compagno, il gallerista Cooke Maroney; a destare i dubbi sarebbe stata la lista di nozze che la donna ha reso pubblica, pubblicandola sulla pagina di Amazon. La giovane statunitense è, da sempre, molto riservata sulla sua vita privata tanto che da febbraio, quando aveva annunciato il fidanzamento, non aveva più rilasciato alcuna informazione sulla sua vita privata.

Addirittura, alcuni fan, sostenevano che i due fidanzati avessero già festeggiato la cerimonia in gran segreto. A grande sorpresa ecco arrivare la lista nozze: sembra quindi che il matrimonio non sia ancora stato celebrato. “Pianificare un matrimonio è così eccitante, ma può essere travolgente. Per chiunque abbia bisogno di un po’ di ispirazione, ho pensato che sarebbe stato divertente collaborare con Amazon per condividere alcuni dei miei articoli preferiti.” scrive l’attrice sulla famosa piattaforma e-commerce.

E, in effetti, Amazon offre davvero oggetti per tutti i gusti, che Jennifer sembra avere molto variegati: “Adoro ospitare persone a casa” continua l’attrice, ricordando la sua passione per la cucina, “Adoro provare nuove ricette, quindi è importante avere gli strumenti giusti in cucina. Cucinare per due è sempre più divertente“.

Nella sua wish list compaiono quindi oggetti raffinati come il set per la fondue in rame da 11 pezzi, una caraffa per il vino con un pregiato tappo in legno di quercia ed un’affettatrice per formaggi con dettagli in marmo; utensili tradizionali come un set di pentole, la piastra in pietra per cuocere la pizza, posate e bicchieri da poche centinaia di euro e, in perfetto stile italiano, anche la moka. Al fine di sperimentare nuove cotture e nuove preparazioni, la Lawrence, inserisce in lista nozze anche aggeggi più all’avanguardia, come la friggitrice ad aria calda, un robot da cucina e la macchina per fare la pasta in casa.

Infine, sulla lista, compaiono anche una cyclette, uno schermo tv ed il tappetino per lo yoga; insomma, tante idee diverse per qualsiasi possibilità. Perchè l’attrice ha scelto proprio Amazon per pubblicare la sua lista nozze? Jennifer ha firmato un accordo con Amazon sostenendo la Foresta Amazzonica che è stata recentemente devastata dai numerosi incendi che l’hanno colpita.