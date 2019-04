Jennifer Garner: per “People” è lei la donna più bella del mondo

Come ogni anno, il magazine statunitense People si occupa di incoronare quella che è la donna più bella del mondo. Ad aggiudicarsi l’edizione 2019 è stata l’attrice Jennifer Garner, che ha strappato lo scettro alla cantante Pink che aveva trionfato lo scorso anno.

Classe 1972, Jennifer Garner non è solo una stella di Hollywood, ma è anche un personaggio che si è fatto molto apprezzare per i suoi impegni nel sociale. Al ruolo di ambasciatrice per Save The Children, l’attrice e produttrice cinematografica ha aggiunto quello di imprenditrice dedita alla realizzazione di alimenti organici per i più piccoli. A tutto ciò non si deve dimenticare che è mamma di tre figli avuti con il regista e attore Ben Affleck, l’ex al quale non ha mai voltato le spalle, sostenendolo addirittura nella lotta contro la disintossicazione dall’alcol.

Riconoscerle questo titolo non è stato quindi un caso, ma una scelta presa in ragione di queste considerazioni. La rivista non si è fossilizzata sul puro aspetto esteriore: se fosse stato così, a prevalere sarebbero state altre celebrità dalla bellezza più intrigante che colpisce al primo sguardo.

Jennifer Garner è invece di tutt’altra pasta. A farla emergere è stato il fascino in stile acqua e sapone, la classica bellezza della porta accanto, che di primo acchito può passare inosservata. Ma il suo sorriso e quell’ottimismo contagioso possono far breccia, andando dritto al bersaglio. Per sua stessa ammissione, da giovane non si è mai considerata una delle più carine. Ma è stato proprio allora che ha realizzato quale fosse la sua personale ricetta per la felicità. “Ma stavo bene con me stessa. E questo è il segreto” ha confessato l’attrice di Pearl Harbor.

Non sorprende dunque che la stessa Ellen DeGeneres, annunciando questo riconoscimento durante una puntata del suo show, abbia giustificato la scelta con un inequivocabile “sei bella dentro e fuori”. Per Jennifer Garner è stata una vera e propria sorpresa di cui non riesce tuttora a capacitarsi. Non è quindi un caso che su Instagram abbia ammesso “non ci credo nemmeno io”.