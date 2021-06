Jennifer Aniston svela: "Questa è la relazione attuale tra me e Brad Pitt"

Durante una intervista con Howard Stern l’attrice americana Jennifer Aniston si è aperta sulla sua vita sentimentale, svelando la situazione del suo rapporto con il famoso ex marito Brad Pitt e rivelando se ha fatto mai sesso con i co-star di “Friends” David Schwimmer.

Lo scorso anno Jennifer e Brad mandarono in delirio i fan di tutto il mondo quando parteciparono insieme ad una lettura virtuale del copione del film del 1982 “Fuori di testa”per beneficenza. Dopo la riunione nel backstage dei SAG Awards del 2020, il video con una breve interazione tra i due famosi ex coniugi è stato dissezionato per settimane dai siti di gossip per qualche segno di una riappacificazione tra i due, che divorziarono nel 2005 dopo che Brad tradì Jennifer con Angelina Jolie sul set di “Mr & Mrs Smith”.

La reunion virtuale del 2020 è stata ritirata fuori nell’intervista da Howard Stern, che ha chiesto a Jennfer: “Non è stato strano per voi?“. L’attrice ha risposto smentendo categoricamente ogni imbarazzo, e dicendo: “No! E’ stato divertentissimo. Sai che io e Brad siamo a posto. Siamo amici e parliamo, non c’è alcuna stranezza. Solo chi ha guardato e l’ha voluta vedere ne ha trovata“.

Jennifer si è anche aperta riguardo la relazione con il co-star di “Friends” David Schwimmer. Durante la famosa reunion del cast di “Friends” andata recentemente in onda, i due hanno confermato di aver avuto una grande cotta l’uno nei confronti dell’altro e che flirtavano continuamente sul set. Stern le ha chiesto se la relazione tra i due si è mai spinta oltre, e Jennifer ha commentato: “Lo direi con orgoglio se fossi andata a letto con Schwimmer, ma non è mai successo“.

Jennifer ha confermato di essere single al momento, dopo il divorzio dal secondo marito Justin Theroux avvenuto nel 2018, e di non essere iscritta a nessuna app per appuntamenti. “Non lo voglio fare e non ne ho bisogno, sto bene così”, ha commentato.