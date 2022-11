Jennifer Aniston si confessa: "Ho fatto di tutto per restare incinta"

Ascolta questo articolo

Tutti pensavano che la scelta di Jennifer Aniston di non avere figli, fosse dettata dal fatto che si sentisse un’artista completa ed appagata dalla sua vita e dalla sua carriera, oggi scopriamo che così non è, ed in una intervista recente si confessa a cuore aperto, spiegando agli altri di non interessarsi minimamente all’argomento per non invadere i suoi spazi.

Il percorso di Jennifer è stato in realtà tortuoso, infatti alla continua domanda “Ma un figlio quando lo fai?” lei ha risposto in malo modo, dicendo a queste persone di impicciarsi degli affari propri. Nel corso degli anni su vari giornali scandalistici sono apparse presunte immagini di una sua gravidanza, mai verificate e del tutto false, lei si arrabbiò così tanto ammettendo che le donne sono complete così come sono anche senza figli e compagno.

Jennifer ha confessato che è stata anche accusata di aver fatto fallire il suo secondo matrimonio con Justin Theroux, proprio perchè lei non avrebbe voluto figli, e avrebbe deciso di dedicarsi solo alla carriera, la verità che viene oggi a galla è che invece ha fatto di tutto per provarci, anche con le tisane cinesi e oggi ammette “Se solo, quando ero ancora in tempo, qualcuno mi avesse detto ‘congela gli ovuli. Fatti un favore’. Oggi non mi ritroverei così a cinquant’anni senza alcuna speranza”.

Oggi la Aniston si sente sollevata perchè dopo la pressione mediatica, non deve più pensarci, il tempo è passato, è finita, d’altronde chi non soffrirebbe alla continua richiesta di un figlio quando il tuo corpo proprio non ne vuole sapere. Per quanto riguarda il tema trattato molto attuale del congelamento degli ovuli è una possibilità che viene offerta alle donne.

E quante donne oggi vengono additate perchè risultano incomplete, perchè prive di figli, quando magari decidono o sono consapevoli di non volere una gravidanza, o non ne hanno la possibilità, purtroppo è un argomento che per certi versi è ancora tabù di cui c’è ancora molto da discutere.