Jennifer Aniston rivela cosa è andato storto nel matrimonio con Brad Pitt a Vanity Fair

Jennifer Aniston ha concesso un’intervista a Vanity Fair per raccontare del suo matrimonio con Brad Pitt e del motivo per il quale sia naufragato inesorabilmente. L’attrice, che aveva appena terminato di girare “Friends” al momento di creare una famiglia con suo marito, ha rivelato quanto fosse devastante vederlo andare avanti così velocemente e progredire nella sua relazione con Angelina Jolie.

Jennifer, che allora aveva 36 anni, ammise che c’erano stati dei problemi nel matrimonio, ma disse che inizialmente pensava che Brad ed Angelina avrebbero soltanto lavorato insieme ad Hollywood. La Aniston rivela nell’intervista rilasciata a Vanity Fair: “Le relazioni sono complicate. Siamo due persone in continua evoluzione, e ci sono stati momenti in cui questi cambiamenti ci hanno fatto scontrare tra di noi. Ci sono questi stadi di crescita che devono essere affrontati insieme e quando smetti di crescere, è il momento in cui i problemi si verificano“.

Gli amici in comune hanno rivelato come i loro impegni di lavoro abbiano reso difficile per la coppia riuscire a mantenere l’intimità. E quando Jennifer stava lottando emotivamente con la fine della serie TV “Friends”, nel 2004, Brad Pitt, che in quel momento stava registrando “Mr e Mrs Smith” con Angelina, avrebbe affermato: “Non era lì per me“.

Non gli ha nemmeno mostrato le riprese dell’episodio finale della serie TV “Friends”. Un altro problema, ha detto Jennifer, è stato la volontà di concedere molto a sé stessa. Secondo gli amici, l’ultimo colpo sarebbe stato sferrato da Brad, che voleva cercare di capire chi fosse da uomo single.

“Crediamo in cose diverse, immagino. Non puoi forzare una relazione. Ovviamente due persone terminano un matrimonio perché c’è un diverso schema di pensiero… è una prerogativa di qualcuno essere o non essere dentro o fuori una relazione“, ha rivelato la Aniston.

Un amico comune dell’ex coppia di Hollywood ha anche detto che è stato Brad a non voler avere figli e non Jennifer, come è stato crudelmente fatto credere in quel periodo. Non è passato molto tempo dopo l’annuncio della loro separazione, che Brad fu avvistato con il suo co-protagonista di “Mr e Mrs Smith”, ed i due in seguito sono diventati una famiglia perfetta e felice.