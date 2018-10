Jennifer Aniston pronta a far pace con Angelina Jolie

Jennifer Aniston avrebbe espresso la volontà di ricucire i rapporti con Angelina Jolie. Tra le due star di Hollywood non è mai corso buon sangue, ma per l’attrice di “Friends” i tempi sarebbero maturi per seppellire l’ascia di guerra. Ovviamente il motivo del contendere è stato a lungo legato a Brad Pitt, che dopo aver preso una sbandata per la Jolie, ha di fatto messo fine al suo matrimonio con Jennifer Aniston.

Quest’ultima, stanca della faida che da troppo tempo la contrappone alla collega, non ha nascosto l’intenzione di incontrarsi con la nemica di lunga data. L’obiettivo non può che essere uno: arrivare ad un chiarimento definitivo. Come rivelato da una fonte molto vicina alla Aniston, “quello che Jen vuole è solo un’opportunità per stringere la mano ad Angie, augurarle il meglio e far vedere al mondo che non c’è più tensione tra loro“.

Il cessate il fuoco che l’attrice di “Una settimana da Dio” auspica di raggiungere, più che dagli attriti strettamente personali, sembra essere dettato dalle opportunità di lavoro. La Aniston e la Jolie hanno recentemente sottoscritto dei contratti di collaborazione con Netflix. Da qui non è da escludere che in futuro le loro carriere possano incrociarsi, dando vita a un regolamento di conti che non sarebbe utile a nessuna delle due. Meglio quindi mettere le mani avanti, gettandosi alle spalle gli antichi rancori.

Secondo alcuni media scandalistici, Jennifer Aniston aveva chiesto una distensione dei rapporti anche in passato, ma la sua proposta sarebbe sempre rimasta inascoltata. Ora però che il matrimonio tra Brad Pitt e Angelina Jolie è definitivamente naufragato, la pace non sembra più essere un’eventualità così remota.

Con il mito dei Brangelina irrevocabilmente crollato, Jennifer Aniston nutre la speranza che la collega possa accettare l’invito. Dal canto suo l’ambasciatrice dell’UNHCR non ha ancora risposto ufficialmente alla richiesta della Aniston, anche se avrebbe dichiarato di non provare alcun senso di colpa per averle portato via l’affascinante marito.