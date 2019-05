Jennifer Aniston, a 50 anni posa in topless senza vergogna

Jennifer Aniston, all’età di 50 anni, ha deciso di posare sulla copertina di Harpers’Bazar indossando solo gli shorts e in topless. Nella copertina del numero di giugno della rivista, l’attrice, nota per il ruolo di Rachel Green in “Friends”, posa a seno nudo nello scatto realizzato dal fotografo Alexi Lubomirski, ammettendo che non bisoga assolutamente vergognarsi del proprio corpo, ma celebrarlo, proprio come sta facendo lei.

Oltre a mostrare il suo fisico tonico e scolpito, le sue curve al punto giusto, l’attrice si confessa parlando a cuore aperto. Ammette di non preoccuparsi assolutamente degli anni che passano. Ora è single, in seguito al divorzio da Justin Theoux e afferma che non sta cercando nessuno e non ha un nuovo compagno: “Zero tempo (…) Sono stata sempre molto occupata con il lavoro e trovare un fidanzato non è diventata la mia priorità… se deve succedere, succederà…”.

Dopo “Friends”, sicuramente non si è fermata un attimo e il tempo per l’amore scarseggia dal momento che si trova spesso impegnata tra un set e l’altro. Nel mese di giugno su Netflix esce “Murder Mystery” con Adam Sandler, diretto Kyle Newacheck e scritto da James Vanderbilt. Alla fine del 2019, una nuova serie per Apple dal titolo “The morning show” in cui lavora accanto a Reese Whiterspoon.

Insomma, nonostante la vita amorosa non stia brillando, è lanciatissima sul lavoro con tantissimi progetti, come “First Ladies”, sempre per Netflix a cui sta tuttora lavorando. Una serie in cui interpreta il ruolo di una donna omosessuale in lotta per la Presidenza degli Stati Uniti.

Nonostante sia molto impegnata, continua a credere nell’amore e in questo sentimento convinta che alla fine incontrerà qualcuno in quanto, a suo dire, ognuno di noi ha tante anime gemelle, non solo una. Se l’amore bussa, lei è nuovamente pronta ad accoglierlo e si dice pronta a vivere quello che arriverà. Bisogna solo aspettare.