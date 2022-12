Jenna Ortega, alias Mercoledì Addams, è single

Ascolta questo articolo

Jenna Marie Ortega, giovane ventenne americana, si dimostra una ragazza estremamente riservata. Oggigiorno risulterebbe single, nonostante i doppi flirt attribuitegli. Nel 2018, il gossip la vedeva molto vicina all’attore Asher Angel, i due si erano travestiti da Ariana Grande e Pete Davidson, al Just Jared Halloween Party Hollywood.

Il secondo gossip la accostava al cantante Jacob Sartorius, nel video musicale Chapstick. Nel video i due ragazzi erano ritratti con un bacio rubato. Nel 2019, Mercoledì smentì di averli frequentati.

Nata nel 2002, Jenna è nata a Coachella Valley, figlia di papà messicano-statunitense e mamma messicana-portoricana. La ragazza ha postato sui social, la foto della madre che nel 2010, aiutò un bambino a nascere ad Haiti. Quarta di ben 6 figli, decise di intraprendere la carriera di attrice alla tenera età di 6 anni. Nella sua famiglia spicca il nome della sorella influencer di TikTok Aaliyah, poi le sorelle Mia e Mariah. Inoltre i suoi fratelli si chiamano isaac e Markus.

La brillante carriera da attrice

Nel 2012 fece il suo primo debutto nel film Rob, The Baby Bug. Recitò poi nel film Iron Man 3, dal 2016 fino al 2018 è stata volto di Disney Channel, nei panni di Harley Diaz, nella sitcom Harley in mezzo, riuscendo ad entrare nel cast di Elena di Avalor.

Nel 2019 venne scelta per interpretare Ellie Alaves nella serie Netflix You. Quest’anno è stata scelta dal regista Tim Burton per interpretare Mercoledì Addams, un ruolo tutt’altro che facile, visto il carattere diabolico e macabro della giovane Addams.

La dedica speciale della mamma Natalie Ortega

La madre è orgogliosa di lei, e ha deciso espressamente di dedicarle sul proprio profilo Instagram, un post di commozione e riconoscimento: “L’ho creata io! Congratulazioni per il premio Stella nascente di stasera. Sono orgogliosa di te, mia Bellezza. Il mondo è tuo”.

Un ballo che scatena persino Lady Gaga

Tutti pazzi per la Wednesday Dance, la danza dalla coreografia bizzarra. Interpretata da Jenna Ortega nella serie Mercoledì, che ha conquistato tutti sui social, sulle note però di Bloody Mary di Lady Gaga, è diventata una vera e propria challenge. La protagonista si è ispirata ai balli goth degli anni ’80. Nella serie Mercoledì è accompagnata dal pezzo Goo Goo Muck dei The Cramps.