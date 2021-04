Jeda, il compagno di Vera Gemma, apre a "L’isola dei famosi": "La TV mi piace"

La storia d’amore tra Jeda e Vera Gemma, attualmente concorrente de “L’isola dei famosi” condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, sta facendo molto discutere. L’argomento cardine della loro relazione è la differenza d’età, siccome tra i due intercorrono ben 28 anni.

I due, come rivelato dallo stessa Jeda in una intervista a “Casa Chi“, si sono conosciuti duramente la quarantena, quando il ragazzo ha deciso di fare il primo passo lasciandole un messaggio su Instagram. Successivamente hanno avuto l’opportunità di conoscersi tramite una videochiamata, in cui ammette di essere rimasto molto affascinato dal passato di Vera Gemma.

La nuova intervista di Jeda

In questi giorni il manager musicale ha rilasciato una intervista a “Novella 2000“, la rivista diretta da Roberto Alessi. Rivela che la sua attuale fidanzata, in passato, avrebbe già provato a partecipare a “L’isola dei famosi”, ma non è mai stata confermata: “Adesso ci è riuscita, sono contento per lei. Sta spaccando anche da Parasite Island”.

Sempre sul web si è mormorato di una possibile partecipazione di Jeda come concorrente de “L’isola dei famosi”. Incalzato dal giornalista di “Novella 2000”, il giovane non esclude questa possibilità: “Non sarebbe una cattiva idea. In realtà sono un manager musicale, ho una forte passione per la musica, lavoro con artisti rap. La TV mi piace, ma non cerco la popolarità. Vado in studio principalmente per motivare la mia compagna. Certo, se dovesse arrivarmi una proposta televisiva accetterei senza problemi. Mi farebbe piacere partecipare proprio all’Isola dei Famosi, trovo sia un’esperienza di vita unica”.

Nella parte finale ha voluto commentare anche i commenti abbastanza piccanti rilasciati da Vera nei confronti di Simone “Awed” Paciello e Akash Kumar, ove sottolinea di fidarsi ciecamente di lei. Per questo motivo non dubita della sua attuale relazione con l’attrice, e crede fermamente che non verrà mai tradito.