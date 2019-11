Jazmine Grace Grimaldi, figlia di Alberto di Monaco, incanta ai Princesse Grace Award

E così anche la figlia illegittima di Alberto di Monaco, Jazmin Grace Grimaldi, ha avuto la sua rivincita; e quale miglior occasione per debuttare come Principessa, se non al Gala Princesse Grace Award 2019, come omaggio alla nonna? All’evento mancavano sia Charlotte Casiraghi che Charlene Wittstock, ma la ragazza ha partecipato a fianco del padre facendo gli onori di casa.

La giovane Grimaldi si è presentata al Gala come una vera Principessa: un abito lungo ed arricchito da pietre preziose ed una acconciatura elegantemente raccolta sulla nuca facevano solo da contorno alla sua classe innata. Ad accompagnarla, oltre al papà, anche il fidanzato con cui sta da tre anni, Ian Mellencamp.

Jazmin Grace, con i suoi 27 anni, ha dimostrato una naturale predisposizione nel trovarsi a suo agio negli eventi mondani: al Gala in memoria della nonna Grace Kelly, che non ha mai conosciuto, voluto dal Re Ranieri III, si è comportata come una vera Reale. La ragazza, però, non è mai vissuta a corte: dopo essere nata da una relazione che ha visto protagonista Alberto e Tamara Jean Rotolo, ex cameriera, è cresciuta con la madre in America.

La Grimaldi “americana”, per ora, sembra essere l’unica componente della Royal Family ad avere ereditato la passione per il cinema proprio come nonna Grace: Jazmin, infatti, è nel cast del serial tv “The Marvelous Mrs. Maisel“. Ed è proprio in occasione di quello che sarebbe stato il novantesimo compleanno della nonna che la ragazza ha dichiarato: “Aveva uno straordinario talento ed era una persona bellissima, dentro e fuori. Spero di seguire le sue tracce e di trovare la mia strada. Non posso non omaggiarla per come ha inseguito i suoi sogni. Lei ci è riuscita. Posso anch’io”.

I presupposti artistici e la grazia che contraddistingueva l’indimenticabile attrice americana sembrano esserci tutti e, finalmente, i rapporti in casa Grimaldi sembra siano tornati a vedere la luce del sole. Non resta che augurare il meglio a questa giovane donna.