Jasmine Carrisi sotto attacco degli hater a causa di un suo selfie postato su Instagram

Disavventura social alquanto spiacevole per Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano che ha voluto condividere su Instagram un suo selfie senza immaginare che avrebbe scatenato la cattiveria dei soliti ‘leoni da tastiera’. La ragazza che compirà 18 anni il prossimo giugno sembra essere stata presa di mira tanto da diventare oggetto di critiche e offese gratuite da parte di alcuni follower.

In verità la stessa, come tutte le ragazze della sua età, non ha fatto nulla di male se non mettersi un pochino in mostra sui social: per gioco, un paio di giorni fa, ha voluto postare un suo selfie che valorizza i suoi bellissimi occhioni azzurri. Ecco dunque che dopo i complimenti da parte di qualche ammiratore sono sbucati anche numerosi commenti negativi ma soprattutto di una cattiveria inaudita.

“Sei sguercia?”, “Ma sei veramente brutta. Non sei un granché, non ti offendere ma le figlie di Romina sono fini e belle” e ancora “Era bella prima al naturale, adesso fai pena, sei rifatta come tua mamma” hanno scritto infatti alcuni utenti prendendo di mira anche la mamma Loredana Lecciso e i suoi consigli sbagliati. Giudizi che ricordiamo sono stati rivolti ad una ragazza minorenne e che non merita di certo un trattamento del genere.

Oltretutto il paragone con le figlie di Romina è di una bassezza inaudita e non tiene di certo conto del bellissimo rapporto che si è instaurato proprio tra Jasmine e la ‘sorellastra’ Cristel, nonostante la differenza di età. Sicuramente Jasmine saprà glissare su queste cattiverie dedicandosi non solo allo studio visto che attualmente frequenta il Liceo linguistico ma anche con il ruolo di Isabella d’Aragona nel film ‘La dama e l’ermellino’ di Lorenzo Raveggi presto al cinema.

“L’ho scelta perché ha una bellezza struggente. Ha un fascino discreto, un’eleganza di altri tempi, il suo sguardo denota forza e riservatezza… ha stoffa e un grande futuro davanti” aveva infatti dichiarato il regista Raveggi durante un’intervista in barba a tutti gli hater che in queste ore hanno attaccato la bellissima Jasmine.