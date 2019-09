Jasmine Carrisi sogna il duetto del padre Al Bano con Sfera Ebbasta

Jasmine Carrisi è stata protagonista di un’intervista al settimanale “Oggi”, dove ha avuto modo di parlare di svariate tematiche. La diciottenne ha posto l’accento sulla propria famiglia, spiegando di avere un rapporto speciale con i familiari. La ragazza ha rivelato di avere un sogno, in quanto ha un’ottima voce attraverso queste parole: “Un duetto tra papà e Sfera Ebbasta”.

Jasmine sarebbe contenta di questa accoppiata in quanto si vanno a unire generazioni differenti, come è capitato con Fabio Rovazzi. Jasmine Carrisi è la primogenita dei due figli nati dal rapporto di Albano con Loredana Lecciso. La chiacchierata con il settimanale Oggi ha permesso alla figlia del cantante di Cellino San Marco di concentrarsi sulle proprie ambizioni.

Le rivelazioni di Jasmine Carrisi

In particolare la ragazza ha fatto notare di non sapere cosa voglia fare da grande, nel futuro, e sta facendo l’ultimo anno di liceo. Di conseguenza sta cominciando a pensare alla facoltà da scegliere per l’università, come dimostrano queste sue parole: “Per adesso vorrei finire il liceo e poi studiare psicologia e marketing”.

Allo stesso tempo Jasmine Carrisi dimostra di avere delle idee maggiormente chiare per quanto concentra la musica, sottolineando di avere un amore per il canto al quale dedica delle ore di studio. Ha continuato dicendo di aver scritto dei testi che ha messo da parte per il futuro e ha evidenziato il proprio amore con la tenuta di Cellino San Marco, ma vede il futuro da un’altra parte.

Si tratta della città di Milano e ha motivato questa risposta spiegando che la metropoli ha il proprio fascino, ma le sue radici sono a Cellino. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Jasmine Carrisi ha spiegato di essere single e ha posto l’accento su Albano che ha descritto come “un padre rigido ma allo stesso tempo affettuoso e molto presente”.

Jasmine ha spiegato che la madre Loredana è ansiosa e le fa molte telefonate. L’intervistata è arrivata a parlare del rapporto con il fratello minore Bido con il quale discute quotidianamente, ma ciò significa che si vogliono bene. Infine Jasmine ha rivelato di avere un ottimo rapporto con i fratelli nati dal primo matrimonio di Albano con Romina Power.