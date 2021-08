Jasmine Carrisi positiva al Covid, Al Bano: "E’ dura vederla in quelle condizioni"

Un’altra brutta notizia per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine, che nelle ultime ore ha annunciato di essere risultata positiva al Covid. La giovane Carrisi ha scelto di fare l’annuncio attraverso i social, dove è sempre molto attiva. Neanche qualche giorno fa sia il celebre cantante che la figlia hanno appreso di non essere stati scelti come giudici nella nuova edizione di The Voice Senior.

Come tanti in questo periodo, anche la figlia del Leone di Cellino San Marco è stata contagiata dal Coronavirus. Tampone positivo quindi per la giovane cantante, che ancora non ha fornito ulteriori dettagli su come e dove ha contratto la patologia. Sui suoi account ufficiali sono tanti i commenti ed i messaggi di incoraggiamento che le lasciano i fan.

I suoi supporters sono comunque alquanto preoccupati. Chissà se in queste ora Jasmine troverà il tempo e le forze per dire qualcosa ai suoi numerosi followers. Magari anche solo un messaggio per mettere tutti in guardia sulle occasioni di contagio e sulla pericolosità della malattia stessa che, se non vaccinati, rischia di portare in terapia intensiva. Se non altro.

La Carrisi ha affidato il suo annuncio ad un Instagram Stories dicendo di avere una comunicazione importante per i suoi fan. Dopo aver detto di aver preso il Covid, Jasmine ha aggiunto qualcosa pure circa il suo stato di salute. “Sto veramente una me**a” si è lasciata scappata la giovane, per poi aggiungere di stare malissimo.

Ma come sempre fiduciosa e sorrdiente alla vita e al futuro, Jasmine ha poi concluso dicendo che tutto questo passerà. Il fatto che stia così male non è chiaro capire se è riferito al fattore fisico o solo una questione umorale. Sebbene la Instagram stories non sia più disponibile, la notizia che la figlia di Al Bano sia positiva al Covid ha fatto il giro del web.

Al Bano è intervenuto nelle ultime ore, spiegando che la figlia aveva fatto solo la prima dose di vaccino ed era in attesa della seconda. “E’ dura vederla in quel modo, aggredita da un microbo contro cui non puoi fare nulla” ha commentato Carrisi.