Jasmine Carrisi nega la relazione con il figlio di Biagio Antonacci

In questi giorni i giornali di gossip hanno ipotizzato la possibilità di una relazione tra Jasmine Carrisi e il figlio di Biagio Antonacci. La figlia del cantante Albano Carrisi ha avuto modo di smentire questa ipotesi nel corso dell’intervista da Barbara D’Urso a “Domenica Live”, di cui è stata ospite in compagnia della madre Loredana Lecciso.

Jasmine Carrisi ha spiegato di non essere fidanzata con il figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi, attraverso queste parole che non lasciano alcun dubbio: “Siamo solo amici e non sono incinta”. La figlia del cantante di Cellino San Marco ha avuto modo di chiarire un’altra questione, riguardante la voce secondo la quale lei è incinta.

Le parole della figlia di Albano

Dopo questa rivelazione, la D’Urso le ha chiesto il motivo per il quale si sarebbe sparsa questa voce e lei ha risposto chiarendo la questione: “Forse avrò preso qualche chilo”. Dunque la presenza di Jasmine Carrisi ha dato il via alla nuova stagione di Domenica Live e la figlia diciottenne di Albano ha parlato degli attacchi ricevuti dagli haters sui social.

Non sono terminati i colpi di scena all’interno dell’intervista, in quanto Barbara D’Urso le ha fatto una sorpresa speciale. La ragazza è entrata in una ricostruzione della sua camera a Cellino e ha trovato la zia che le ha portato un cagnolino. Si tratta di un regalo di Albano, come ha spiegato la D’Urso.

La presentatrice di Domenica Live ha parlato con Loredana Lecciso di una notizia resa nota in questa estate e secondo la quale lei e Romina Power si sono ritrovate in uno stesso hotel senza salutarsi. Queste sono le parole con le quali ha risposto la Lecciso: “Spero che il giornalista abbia capito male l’accaduto, se avessi visto Romina l’avrei salutata volentieri”.

Inoltre c’è stata un’altra questione di cui si è parlato nel corso dell’intervista e ha riguardato Yari Carrisi scagliatosi sui social contro lo zio che gli avrebbe fatto violenza mentale. La Lecciso si è limitata a dire: “Il fratello di Albano, Franco, è una persona eccezionale, come tutta la famiglia di Al Bano”.