Jasmine Carrisi, il look da bambola che fa impazzire i fan

Jasmine Carrisi, la figlia primogenita del celebre cantante pugliese Al Bano Carrisi e di Loredana Lecciso, è tornata a catalizzare l’attenzione del gossip grazie ad uno scatto mozzafiato, condiviso poi sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, che ha inffiamato i numerosi fan che la ragazza vanta sui social.

La giovane Carrisi ha una somiglianza straordinaria con la più celebre mamma, ma può vantare anche dei tratti molto simili alle sue sorelle più grandi, Cristel e Romina jr, figlie di Al Bano e Romina Power. Della indiscutibile bellezza della giovane Carrisi si era già tanto parlato nei mesi scorsi, quando Jasmine è stata ospite del salotto di “Domenica Live” di Barbara D’Urso, a cui ha rilasciato la sua prima intervista televisiva.

Jasmine Carrisi sensuale su Instagram

La bellezza di Jasmine è indiscutibile, anche se sui social non di rado si leggono dei commenti contro la giovane Carrisi, rea secondo i leoni da tastiera di alcuni ritocchini alle labbra e non solo; attacchi che comunque non riescono a mettere in discussione il grande seguito di fan che già può vantare la Carrisi.

Abbandonate ormai le forme più arrotondate e morbide di quando era adolescente, oggi Jasmine sembra sempre più una donna, grazie anche a quel look sempre molto curato e alla moda. La ragazza è molto attiva sui social network, dove ha postato nelle ultime ore uno scatto in cui si diverte a posare in versione bambola. A corredo dello scatto il suo commento: “Ti accendo e ti spengo come la play“.

Inutile dire che lo scatto è stato preso d’assalto dai tanti fan, che sono rimasti colpiti dal nuovo look della ragazza, invitandola a seguire la strada della tv e dello spettacolo. Al suo attivo Jasmine può già vantare un ruolo in un film in costume, anche se recentemente ha dichiarato di non voler seguire le orme dei genitori, quanto quelle del nonno materno.