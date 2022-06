Jasmine Carrisi, "È gay": l’incredibile gaffe in diretta

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono il cantante pugliese Al Bano Carrisi. L’artista, originario di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, dove ancora vive attualmente, è balzato spesso agli onori della cronaca per diversi episodi che lo riguardano strettamente. Ad esempio nel corso degli ultimi mesi alcuni malviventi hanno rubato 200 pali in ottone dai vigneti situati nella sua tenuta che si trova nelle campagne di Cellino. Per il cantante si è trattato di un danno molto ingente.

Come è noto il cantante di Cellino è stato sposato con Romina Power e ha anche dei figli. Una di queste è Ilenia, scomparsa misteriosamente mentre si trovava negli USA e mai più ritornata in Puglia. In queste ore un’altra figlia di Al Bano, Jasmine, sta facendo molto parlare di sè in quanto ha rivelato clamorosamente alcuni particolari della sua vita. Vediamo che cosa è accaduto.

Coming out

I giornali di tutta Italia stanno riportando la notizia delle dichiarazioni di Jasmine Carrisi, arrivate quasi per caso grazie ad un trend social che sta facendo scalpore su Tik Tok, la nota piattaforma social. La ragazza ha seguito il trend social “balla se…” e sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo il tiktoker balla raccontando un fatto che è successo durante la sua vita.

In questo caso Jasmine ha scritto testuali parole. “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay” – queste sono state le sue parole che hanno letteralmente scioccato i fan. Pare, infatti, che la figlia di Al Bano abbia avuto una storia assieme a Pierangelo Greco, anche lui seguitissimo su Tik Tok con oltre 600mila followers, il quale è stato anche ospitato da Barbara D’Urso.

“Vi sta facendo molto ridere la mia storia eterosessuale con la mia migliore amica Jasmine. Questa cosa fa molto ridere anche a me. È vero, siamo stati fidanzati. Lei adesso è la mia migliore amica. Andavamo allo stesso liceo a Lecce” – così ha spiegato Pierangelo, confermando quindi che i due sono stati fidanzati. Poi lui ha capito il suo orientamento e la storia è finita.