Jane Fonda, l’annuncio shock: "Ho un tumore, ma mi sento fortunata"

Ascolta questo articolo

La star di Hollywood Jane Fonda ha fatto un annuncio shock sui social, postando venerdì una notizia che mette in allarme i fan dell’attrice. La star 84enne ha infatti confessato in un post su Instagram di essere stata diagnosticata con un linfoma non-Hodgkin, un tumore maligno del sistema linfatico.

“Allora, miei cari amici, ho una notizia personale che voglio condividere“, esordisce l’attrice di “Grace and Frankie” nella didascalia. “Mi hanno diagnosticato un linfoma non-Hodgkin, ed ho iniziato i trattamenti di chemioterapia“. Si tratta della terza volta che Jane si trova ad affrontare un tumore, dopo essere stata colpita in passato da tumori al seno e alla pelle.

“È un cancro curabile, l’80% delle persone sopravvivono, quindi mi sento molto fortunata“, continua la Fonda nella didascalia, aggiungendo una serie di motivi che la fanno sentire in questo modo. “Ho l’assicurazione medica ed accesso ai migliori dottori e trattamenti. Mi rendo conto, ed è doloroso, di quanto sono privilegiata in questo“. Jane si sottoporrà ad un ciclo di chemioterapia della durata di sei mesi, e finora ha reagito bene alle cure.

Jane, nota da decenni per il suo attivismo politico per cause importanti, dalla protesta alla Guerra in Vietnam fino alla protezione dell’ambiente, rassicura che la malattia non interferirà con il suo attivismo sui temi climatici. La star scrive inoltre che quasi ogni famiglia in America ha dovuto avere a che fare col cancro, e che troppe persone non hanno ancora accesso alla qualità di cure che sta ricevendo, una profonda ingiustizia a suo parere.

“Dobbiamo anche parlare di più non solo delle cure, ma anche delle cause, in modo da eliminarle. Ad esempio, le persone devono sapere che i fluidi fossili causano i tumori, così come i pesticidi, molti dei quali sono a base di fluidi fossili“, scrive la star, aggiungendo che il tumore è un maestro, e che farà attenzione alle lezioni che le riserverà.