Jane Alexander spiega il motivo della benda sull’occhio e rivela un problema molto più serio

Il Grande Fratello Vip 3 è finito ormai da una settimana ma le polemiche e le critiche nei confronti di Jane Alexander sembrano non placarsi soprattutto dopo che la stessa ha dichiarato apertamente di voler continuare al sua conoscenza con Elia Fongaro. Durante la finalissima del reality però, l’attrice si è mostrata con una benda sull’occhio lasciando intendere che si trattasse di una parte essenziale del suo stile.

In questi giorni moltissimi haters si sono riversati sul suo profilo Instagram per attaccarla e qualcuno si è spinto anche oltre usando parole poco carine nei suoi confronti. Jane però sembra avere un problema molto serio all’occhio che non riguarderebbe di certo una congiuntivite ma una malattia della quale ha voluto parlarne direttamente lei.

Infatti dopo aver ricevuto l’attacco da parte dell’ennesimo detrattore che l’ha presa in giro chiedendole come facesse a sentirsi a suo agio con una stupida benda sull’occhio, l’attrice ha sbottato svelando finalmente la verità “Ho una lesione alla cornea”. Ecco dunque spiegato anche il messaggio strano da parte di Elia Fongaro dei giorni scorsi dove dichiarava di voler stare accanto ad un pirata bellissimo come Jane e dimostrando che oltre ai pettegolezzi c’è un amore vero.

Jane però ha voluto anche rallegrare chi in tutto questo periodo le è stato accanto e le ha inviato messaggi di solidarietà raccontando di ver trovato finalmente casa. “Oggi ho visto una casa che mi piace. Vediamo come va. Se è destino sarà mia, altrimenti c’est la vie. Come è stato oggi per il termosifone che mi ha letteralmente inondata di acqua a fiotti tipo cascate del Niagara. Giuro: mai vista una cosa del genere” ha infatti chiosato l‘ex gieffina.

Non è ancora dato a sapersi se, dopo aver presentato il figlio Damiano all’ex velino, Jane sia pronta ad una convivenza proprio con Elia ma sicuramente ne sapremo di più prossimamente quando l’attrice finalemente avrà risolto il suo problema di salute.