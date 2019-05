Jane Alexander presto sposa? La frase che lo lascia intendere

Finita la breve love story con Elia Fongaro, nata durante la partecipazione al GF Vip, Jane Alexander è tornata ormai da qualche tempo tra le braccia dell’ex fidanzato Gianmarco Amicarelli. L’attrice sembra ora essere davvero felice ed aver ritrovato la serenità ed è forse per questo motivo che i follower, tra le righe di un post pubblicato qualche giorno fa dalla Alexander, hanno letto un indizio importante.

Sul proprio profilo Instagram Jane ha in particolare pubblicato una foto di un anello rovinato che l’attrice ha portato a riparare presso un negozio di gioielli gestito da una sua amica. Fin qui sembrerebbe non esserci nulla di strano, ma i più attenti hanno prontamente notato qualcosa di interessante tra gli hashtag scelti dall’attrice.

Tra questi ve ne è uno che potrebbe sembrare un indizio per Gianmarco e che rivelerebbe una certa voglia di fiori d’arancio da parte di Jane. #IocimandoGM, questo l’hashtag misterioso che tutti i fan hanno interpretato come una richiesta velata (ma neppure troppo) di una proposta di matrimonio. Immediato il fiume dei commenti dei follower, felici per la coppia, che non hanno perso occasione per complimentarsi ed augurar loro il meglio per il futuro.

Al momento Jane Alexander e Gianmarco non hanno confermato queste indiscrezioni, ma non le hanno neppure smentite. Che la coppia voglia suggellare con un matrimonio il ritrovato amore?

Chi segue la coppia sin dalle vicende del Grande Fratello Vip non può non ricordare che una proposta di matrimonio Jane l’ha gia ricevuta dal suo Gianmarco, fatta attraverso le mura della casa piu spiata di Italia che l’attrice, però, non ha affatto apprezzato, considerandola una mancanza di rispetto. Che la donna ci abbia ripensato e voglia, ora, recuperare? Non ci resta che aspettare e vedere gli sviluppi di questa vicenda.