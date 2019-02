Jane Alexander, parla l’ex fidanzato Gianmarco: "Se vuoi tornare da me, la porta è aperta"

Tutti coloro che hanno seguito l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, ricorderanno sicuramente la love story nata tra due concorrenti. Stiamo parlando di Jane Alexander, attrice conosciuta per il suo ruolo nella fiction “Elisa di Rivombrosa” ed Elia Fongaro, noto per essere stato un “velino” di “Striscia la notizia”.

Molti telespettatori hanno seguito e sostenuto la loro tormentata storia d’amore, che purtroppo è già finita. Jane Alexander ha infatti deciso di lasciare il suo fidanzato Gianmarco per seguire il suo cuore, che era ormai preso inevitabilmente da Elia Fongaro. Purtroppo però la loro relazione non è durata molto, i due si sono infatti lasciati dopo pochissimo tempo dalla loro uscita dal “Grande Fratello Vip”.

L’ex fidanzato di Jane Alexander, Gianmarco Amicarelli, è stato recentemente intervistato da “Spy”, nel nuovo numero in edicola a partire dal 22 Febbraio. Durante l’intervista, Giancarlo ha rilasciato delle importanti dichiarazioni che riguardano la sua ex fidanzata Jane Alexander, alla quale aveva persino chieso di sposarlo. Le parole di Amicarelli rivelano chiaramente le sue intenzioni di riaccogliere la donna, se solo volesse tornare da lui, anche se crede di avere ormai poche speranze perchè questo avvenga.

“Io, onestamente, non credo che Jane possa tornare sui suoi passi – confida – ma se lo facesse beh, io la porta non la chiudo, vedremo quel che succederà” – ha rivelato Giancarlo, che ha poi continuato aggiungendo –“Chiudere una porta dopo due anni intensi come quelli che abbiamo vissuto noi non è facile come si può pensare. Poi laddove Jane tornasse non è detto che torni tutto com’era, anche se nell’ultimo periodo ho imparato a dare un certo peso alla regola del ‘mai dire mai’”.

Durante l’intervista rilasciata a “Spy”, Gianmarco ha inoltre rivelato che il dialogo tra lui e l’attrice non si è mai interrotto, e che i due si sono sentiti, scambiandosi ogni tanto dei messaggi. Chissà come reagirà la diretta interessata nel leggere le parole del suo ex Gianmarco.