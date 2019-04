Jane Alexander di nuovo insieme a Gianmarco: "Ci siamo ritrovati"

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano… sono le parole di una celebre canzone di Antonello Venditti, che rispecchia perfettamente il ritorno di fiamma tra Jane Alexander ed il suo ex fidanzato Gianmarco Amicarelli. Tutti coloro che hanno seguito la scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”, avranno sicuramente assistito alla tormentata relazione tra l’attrice di “Elisa di Rivombrosa” ed Elia Fongaro, ex velino di “Striscia la Notizia”.

Per lui, Jane aveva perso la testa fino al punto di decidere di lasciare il suo fidanzato e intraprendere una nuova relazione con Elia. Relazione che però è durata pochi mesi e che a quanto pare è già stata archiviata da parte di entrambi. Jane Alexander è infatti stata recentemente paparazzata da “Chi” mentre si scambiavano un bacio appassionato.

Sul noto settimanale, sono state infatti pubblicate delle foto molto eloquenti, che non lasciano alcun margine di dubbio sul ritorno di fiamma tra i due, e che hanno spinto la Alexander ad uscire allo scoperto e a confermare la relazione con Gianmarco.

Sul suo profilo Instagram, l’attrice inglese ha voluto raccontare la realtà dei fatti a tutti i suoi followers, attraverso un lunghissimo post. Sotto ad una foto che li ritrae insieme, Jane ha scritto che è successo tutto in maniera molto naturale. Lei è dovuta andare a casa sua a prendere le sue ultime cose, e una volta lì, hanno iniziato a parlare e a chiarirsi su tante cose.

“Ci siamo ritrovati a ridere spesso, e a voler passare più tempo insieme” – ha scritto Jane sul suo profilo ufficiale Instagram – “Ci siamo abbracciati e baciati, si. E forse la minestra riscaldata non sarà mai buona, ma esiste la ribollita e cavolo se è buona la ribollita, quindi non so dirvi nulla di più, perché anche noi stiamo vivendo giorno per giorno, ma si, mi vedo con Gianmarco”.

Jane ha poi spostato l’attenzione su Elia Fongaro, dicendo di aver creduto pronfondamente in quella relazione ma che entrambi non sono riuscita a portarla avanti. Non sminuirà mai i bellissimi momenti vissuti insieme ad Elia, ma che in realtà non si pente di nulla.