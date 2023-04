Jamie Foxx ricoverato d’urgenza: "Complicazioni mediche, ma è in via di recupero"

Paura per Jamie Foxx, che è stato ricoverato d’urgenza in seguito ad un malore ancora non rivelato ai media ed è stato ricoverato in ospedale a causa di quella che la famiglia ha definito una “complicazione medica“. Ancora non sono chiari i dettagli di quanto successo all’attore 55enne, ma la famiglia ha tenuto ad aggiornare i social per spiegare la situazione.

“Volevamo condividere che mio padre, Jamie Foxx, ieri ha avuto una complicazione medica“, ha condiviso la figlia 29enne Corinne in una dichiarazione scritta a nome della famiglia Foxx e postata mercoledì su Instagram. “Fortunatamente, grazie ad un intervento rapida e alla grandiose cure, è già in via di guarigione”.

“Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere“, si legge nella dichiarazione, che si conclude spiegando che “la famiglia chiede privacy durante questo periodo“. Fonti vicine alla famiglia hanno spiegato ai media che il malore che ha colpito l’attore, recentemente impegnato ad Atlanta nelle riprese del film “Back in Action” con Glenn Close e Cameron Diaz, era talmente grave da richiedere un ricovero.

La “complicazione medica” sarebbe sopraggiunta martedì mattina, e Jamie è stato portato in ospedale. Le sue condizioni erano abbastanza gravi che i membri della famiglia di Jamie, alcuni dei quali non erano in città martedì, è subito corsa in ospedale. La fonte ha aggiunto al notiziario scandalistico TMZ: “Sta comunicando ora, e questa è una buona notizia“.

Oltre a Corinne, avuta con la ex Connie Kline,, Fox è padre di una bambina di nome Annalise Bishop, nata nel 2009 dalla relazione con la ex Kristin Grannis. Il 26 ottobre 2020, Foxx, il cui vero nome è Eric Marlon Bishop, ha annunciato tramite Instagram che sua sorella di 36 anni Deondra Dixon, nata con la sindrome di Down ed era stata ambasciatrice della Global Down Syndrome Foundation, era morta.