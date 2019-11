James Van Der Beek: straziante lutto per l’attore protagonista di "Dawson’s Creek"

A volte si pensa con innocente ingenuità che le star americane siano immuni dalle disgrazie e dai drammi familiari. Sfortunatamente non è così. Un esempio in tal senso è l’attore James Van Der Beek, celebre a livello internazionale per aver recitato in “Dawson’s Creek“, serie televisiva di spicco degli anni 2000.

L’attore originario del Connecticut, ad oggi 42enne, sta vivendo un momento particolarmente drammatico della propria vita. Pochi giorni addietro Jamer Van Der Beek e sua moglie Kimberly hanno annunciato, attraverso i loro canali sui social network, la perdita di un figlio a causa di un aborto spontaneo. Nel mese di aprile, infatti, sarebbe dovuto nascere il quarto figlio della coppia.

Jamer Van Der Beek ha voluto condividere la propria sofferenza in rete, pubblicando un messaggio struggente su Instagram. Sono state queste le sue parole: “Siamo devastati. Siamo letteralmente sotto choc. È cosi che ci sentiamo ora subito dopo che pensiamo all’anima a cui pensavamo di dare il nostro calorosissimo benvenuto nella nostra famiglia”.

L’iconico attore che ha dato il volto al problematico adolescente Dawson Leery, chiaramente turbato e avvilito per la devastante perdita del quarto figlio, ha fornito strazianti dettagli ai suoi affezionati fan: “Non è la prima volta. Ci siamo già passati con mia moglie, ma mai così in là con la gravidanza e mai di fronte ad una costante minaccia per la vita di Kimberly”.

Inutile sottolineare come il profilo Instagram del divo americano sia stato travolto da milioni di messaggi di cordoglio da parte dei suoi followers. In pochi giorni il post di James Van Der Beek ha ricevuto 173 mila like e oltre 13,5 mila commenti, pregni di sostegno e incoraggiamento. Oltre al popolo della rete e ai suoi affezionati fan, anche numerosi ex colleghi del cast di Dawson’s Creek si sono stretti intorno alla famiglia di James Van Der Beek.