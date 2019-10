James Rodriguez diventa papà per la seconda volta

James Rodriguez é un calciatore colombiano che attualmente gioca al Real Madrid. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Porto, Monaco e Bayern Monaco. In estate c’erano stati forti contatti tra il Napoli ed il Real Madrid per portare il colombiano nella città partenopea, dove avrebbe ritrovato l’ex allenatore – sia al Bayern Monaco che al Real Madrid – Carlo Ancelotti ed il portiere colombiano David Ospina, suo ex cognato. James é stato infatti sposato per 4 anni con la sorella del portiere del Napoli, Daniela Ospina. I due insieme hanno avuto anche una figlia Salomé, nata nel 2013.

Dopo la fine del matrimonio, che secondo i rumors sarebbe finito a causa della mancata voglia dell’ex moglie di trasferirsi in Germania a seguito del trasferimento dal Real Madrid al Bayern Monaco, James ha intrapreso una relazione con la modella venezuelana Shannon De Lima, precedentemente fidanzata con il suo connazionale – l’attore Manuel Sosa – con cui ha un figlio di 12 anni, Daniel, e in seguito é balzata alle cronache a causa del suo matrimonio con il cantante Marc Anthony, ex di Jennifer Lopez, e per la sua relazione con il pugile messicano Canelo.

La modella ed il colombiano fanno coppia da quasi due anni ed hanno sorpreso tutti con la notizia del nuovo arrivato in famiglia. La modella, infatti, fino al giorno prima dell’annuncio, si era mostrata sui suoi account social in una forma fisica perfetta.

Dopo il post di annuncio del calciatore, la modella aveva commentato con un cuore e con l’emoticon della mani in preghiera, per poi, dopo alcune ore, postare nelle sue Instagram Stories una foto dei piedini del piccolo Samuel con un cuore.

Secondo la stampa colombiana, la gravidanza sarebbe stata portata avanti da un’altra donna, anche se non sono ben chiari i motivi.