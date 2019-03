Jack Perry, il wrestler figlio dell’attore Luke Perry

Jack Perry è il giovane figlio di Luke Perry ed ha 21 anni. Per il ragazzo l’improvvisa perdita del padre in seguito ad in ictus, che lo ha portato via lo scorso 4 marzo, è stata davvero un grandissimo dolore. Per ricordare il suo noto papà, il ragazzo ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui si vede Jack, quando ancora era soltanto un bambino, insieme al padre Luke, il famoso attore recentemente scomparso.

La foto è stata accompagnata da una straziante dedica rivolta ad un padre meraviglioso, che per lui è sempre stato una fonte d’ispirazione. Queste le parole del ragazzo rivolte al padre:“È stato un sacco di cose per moltissime persone. Per me, era semplicemente papà. Mi ha amato e supportato in qualsiasi cosa e mi ha ispirato a essere la versione migliore di me stesso. Ho imparato tanto da te, e il mio cuore si spezza nel pensare a tutto ciò per cui non sarai qui. Mi mancherai ogni giorno che camminerò su questa terra. Farò tutto il possibile per portare avanti la tua eredità e renderti orgoglioso. Ti voglio bene, papà”.

Fisico scolpito, lineamenti marcati e decisi come quelli di suo padre e una folta chioma riccia e bionda come quella di sua sorella Sophia: ecco chi è Jack Perry, figlio di Luke Perry, famoso attore americano che ha vestito i panni del bello e tenebroso Dylan McKay nella serie cult degli anni ’90 Beverly Hills 90210. Classe 1997, Jack Perry è originario di Los Angeles dov’è nato il 16 giugno sotto il segno dei Gemelli, ed è il figlio di Luke e dell’ex moglie Rachel Minnie Sharp.

Jack Perry ha scelto di stare lontano dal mondo del cinema e della televisione ed ha deciso di prendere una strada del tutto diversa da quella di suo padre, dedicandosi al wrestling. Jack infatti è diventato un wrestler e il suo nome sul ring è “Jungle Boy”. Jack sta ora affrontando un momento molto difficile della sua giovane vita. Suo padre Luke Perry è stato infatti vittima di un ictus solo poco tempo fa, mentre si trovava nella sua abitazione a Sherman Oaks. Nonostante sia stato soccorso immediatamente, le sue condizioni di salute sono apparse sin da subito disperate. Lunedì 4 marzo 2019, Luke si è spento all’età di 52 anni, al Saint Joseph Hospital di Burbank, a Los Angeles, dove era ricoverato da 5 giorni. Accanto a lui c’era l’intera famiglia: la sua ex moglie e i suoi figli Jack e Sophia, ed anche la sua nuova compagna.

Al dolore di Jack Perry per la perdita del padre si sono uniti tutti i suoi compagni di ring. Tantissimi wrestler, infatti, hanno espresso il proprio dolore con molti messaggi di cordoglio dedicati all’improvvisa morte di Luke Perry. La lega AEW, in cui milita il giovane Jack, ha pubblicato sulla propria pagina Twitter le proprie condoglianze per “Jungle Boy” e per la sua famiglia dicendo:“Siamo tristi nell’apprendere che Luke Perry, padre del lottatore della AEW Jungle Boy, è morto all’età di 52 anni, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia”.