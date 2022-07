Ivana Trump, fan senza parole al suo funerale: choc sulla sua bara

Ascolta questo articolo

In questi giorni sta destando molto sconcerto nel mondo la morte della ex moglie dell’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Ivana. La notizia si è diffusa come un fulmine a ciel sereno in tutto il mondo: i maggiori quotidiani mondiali hanno subito riportato la notizia in tempo reale, notizia che poi è stata confermata anche dallo stesso Donald Trump, distrutto dal dolore. In queste ore le autorità stanno indagando su come sia deceduta Ivana.

La donna, come si ricorderà, è stata trovata senza vita sul pavimento della sua abitazione. Ivana era da sola in casa e i soccorritori hanno ipotizzato in un primo momento che la donna abbia avuto un infarto, e quindi sarebbe caduta dalle scale non riuscendo a chiamare tempestivamente i soccorsi. L’autopsia ha però rivelato che Ivana è deceduta a causa delle gravissime ferite riportate durante la caduta, e non per un arresto cardiaco. Adesso la sua eredità è da capogiro e in queste ore sono arrivate ulteriori notizie sul suo conto.

Cosa è successo al funerale

In questi giorni si sono tenuti i funerali di Ivana Trump. Negli Stati Uniti e nel mondo intero c’è ancora tantissimo dolore per la prematura scomparsa di Ivana Trump, lo stesso ex Presidente degli USA, Donald Trump, è rimasto sconvolto dalla scomparsa della sua ex moglie in circostanza così tragiche.

Ivana viveva in un appartamento di Manhattan a New York, e secondo quanto si è appreso in questi giorni pare uscisse di rado in quanto aveva paura di contrarre il Covid-19. Ai suoi funerali c’erano diverse personalità famose, come Jeanine Pirro, co-conduttrice di “The Five” di Fox News e Charles Kushner, immobiliarista e padre di Jared, marito di Ivanka Trump.

Durante le esequie, mentre la bara era appunto davanti ai presenti, i figli hanno letto un commovente messaggio rivolto alla madre deceduta a seguito di un incidente domestico. “Era bellissima. Era l’incarnazione del sogno americano… Era una forza della natura” – così ha detto il figlio Eric parlando al suo funerale.