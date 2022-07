Ivana Trump, eredità pazzesca: ecco a chi è destinata. Una cifra sbalorditiva

Ascolta questo articolo

In questi giorni sta destando molto sconcerto nel mondo la morte della ex moglie dell’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Ivana. La notizia si è diffusa come un fulmine a ciel sereno in tutto il mondo: i maggiori quotidiani mondiali hanno subito riportato la notizia in tempo reale, notizia che poi è stata confermata anche dallo stesso Donald Trump, distrutto dal dolore. In queste ore le autorità stanno indagando su come sia deceduta Ivana.

La donna, come si ricorderà, è stata trovata senza vita sul pavimento della sua abitazione. Ivana era da sola in casa e i soccorritori hanno ipotizzato in un primo momento che la donna abbia avuto un infarto, e quindi sarebbe caduta dalle scale non riuscendo a chiamare tempestivamente i soccorsi. L’autopsia ha però rivelato che Ivana è deceduta a causa delle gravissime ferite riportate durante la caduta, e non per un arresto cardiaco. Adesso la sua eredità è da capogiro.

A chi andrà la sua eredità

Ivana era la madre di Donald Trump Jr., Ivanka Trump ed Eric Trump, ma era anche nonna di ben 10 nipoti. Una famiglia molto numerose, che adesso dovrebbe poter beneficiare della ricca eredità che Ivana aveva. Non tutti sanno che nel corso della sua vita Ivana è stata una donna d’affari tra le più importanti d’America.

Tra l’altro nel corso della sua vita Ivana ha scritto diversi libri, uno tra tutti ad esempio “Rasing Trump” nel 2017. Ha poi partecipato a diversi reality e tramissioni televisive, insomma una personalità poliedrica che nel corso degli anni ha acquisito un grandissimo patrimonio economico, la cui cifra è impressionante.

Ivana era amministratrice delegata del casinò Trump’s Castle di Atlantic City. Si stima che il suo patrimoni attualmente sia di 100 milioni di dollari e gran parte di questa somma include l’accordo di divorzio con l’ex marito Donald. Adesso tale somma di denaro dovrà essere ovviamente suddivisa tra la famiglia e a questo ci penseranno i legali della famiglia Trump.