Ivana Mrazova svela ai fan il motivo del suo allontanamento: "Operazione inevitabile"

Ivana Mrazova, l’ex gieffina e compagna di Luca Onestini, si trova attualmente in Repubblica Ceca non solo per fare la consueta visita alla famiglia e trascorrere con i suoi cari un po’ di tempo, ma anche per un motivo molto importante che è stato svelato dopo le incalzanti domande dei fan, incuriositi dal tempo di permanenza così prolungato e dilatato.

Alcuni fan, cosnsiderata la lunga assenza di Ivana, hanno perfino ipotizzato il peggio, cioè che ci fosse una crisi con l’ex gieffino Luca Onestini, infatti sono stati in tanti a domandare apertamente e direttamente alla modella ceca se avesse rotto con lo speaker radiofonico, che proprio in questi ultimi giorni è tornato a parlare pubblicamente della sua malattia, la vitiligine, lanciando un importante messaggio.

Ivana rivela il motivo del suo allontanamento

Il motivo che trattiene Ivana in Repubblica Ceca non sembra avere nulla a che fare con la sua relazione, infatti, stando alle parole della modella le cose sono molto più serie di quelle che si pensava: “Venerdì devo fare un’operazione” ha detto ieri pomeriggio la modella in una Instagram Stories.

Ivana ha poi continuato nel spiegare il motivo che la trattiene nel suo paese natio: “Penso che sia giusto che vi dica il motivo per cui sono ancora in Repubblica Ceca” – quindi ha aggiunto – “Il motivo è che questo venerdì devo fare un’operazione, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna“.

Sembra che le siano arrivati i risultati di alcuni esami e non sono andati bene, quindi l’operazione rappresenta una soluzione inevitabile. Poi la modella ha rassicurato i fan dicendo che si tratta di un intervento semplice, ma necessario. Ivana passerà due giorni in ospedale e poi altri giorni in Repubblica Ceca per rimettersi ed essere pronta qualora ci fossero delle complicanzioni.

La Mrazova ha inoltre dichiarato di aspettare un altro risultato dagli esami dell’operazione, ecco spiegato quindi il motivo del suo prolungato allontanamento dall’Italia. Sono tanti i fan e followers della modella che stanno invadendo i suoi profili social con messaggi di sostegno ed incoraggiamento per l’operazione da affrontare.