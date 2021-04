Ivana Mrazova scomparsa dai social dopo la morte del padre

Da buona influencer, Ivana Mrazova non si è mai assentata dai social per più di qualche ora. C’è sempre stata, anche solo con delle storie Instagram pubblicitarie. E invece da quando, quasi tre giorni fa, ha dato la notizia della morte dell’amato padre, l’ex gieffina è letteralmente scomparsa. Non si è più connessa e non ha risposto alle migliaia di messaggi di cordoglio che le sono arrivati sotto il suo ultimo post, quello in cui ha dato la tragica notizia ai fan.

“Ciao papà, ti amo” ha scritto Ivana Mrazova sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto assieme all’uomo. Lo scatto risale a quanto la modella era appena una bambina e faceva il bagnetto assieme al padre, giovanissimo e sorridente. Tra i commenti, spiccano quelli degli amici del Grande Fratello Vip 2, Raffaello Tonon e Giulia De Lellis, e il cuore del fidanzato Luca Onestini.

Ivana Mrazova annuncia la morte del padre, poi sparisce da Instagram

Sulla morte del padre di Ivana Mrazova si sa poco o nulla. Nella casa più spiata d’Italia, la bellissima modella dagli occhi di ghiaccio aveva raccontato che il genitore nel 2005 era stato operato per rimuovere chirurgicamente un tumore maligno al collo. Durante l’intervento, tuttavia, erano stati lesionati accidentalmente alcuni nervi delle braccia, che da quel momento non era più riuscito a muovere.

Al tempo Ivana aveva appena 13 anni. Non si sa se il tumore sia tornato o se la causa del decesso sia un’altra. Da quel poco che è emerso, sappiamo con certezza che il papà di Ivana è morto a casa sua, nella Repubblica Ceca. Non si sa invece se la figlia fosse già lì, al suo capezzale, o se invece sia tornata in patria non appena appresa la terribile notizia.

Chi non si è pronunciato in alcun modo in merito è stato Luca Onestini, il fidanzato della Mrazova, col quale di recente pare ci fosse maretta. Il ragazzo, ex gieffino ed ex tronista di “Uomini e Donne”, di certo in queste ore sarà accanto alla compagna e neanche lui avrà voglia di mostrarsi sui social.