Ivana Mrazova lancia un messaggio per la prevenzione del tumore al seno: "Avevo paura, ma ho fatto un’ecografia"

Ivana Mrazova ha raggiunto la popolarità in Italia grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, nonostante avesse già intrapreso il suo percorso nel mondo dello spettacolo, passando anche per il Festival di Sanremo. Ma il reality show di Canale 5 le ha donato una cosa ben più importante: la bellissima storia d’amore che sta vivendo con Luca Onestini.

I due ragazzi continuano a frequentarsi e a viversi la loro relazione in tutta serenità, dimostrando che la sintonia che si era creata all’interno della Casa di Cinecittà non era una mossa pubblicitaria, ma nasceva da un reale interesse che i due provavano – e continuano a provare – l’una per l’altro.

L’importante messaggio di Ivana Mrazova sulla prevenzione del tumore al seno

Ora, la bellissima modella ceca, attraverso una Instagram Story, rivela ai suo i followers si essersi sottoposta a una ecografia al seno. Il suo tono fa intendere che l’esame sia stato deciso in seguito ad alcuni disturbi che hanno fatto preoccupare Ivana, ha così deciso di effettuare un controllo e ora vuole rimarcare ancora una volta, l’importanza di controlli preventivi: “Ho appena fatto l’ecografia al seno, per fortuna tutto ok, perché avevo paura!“.

La ragazza si rivolge a tutte le ragazze che la seguono con tanto affetto: “Vi volevo dire di fare questo controllo, chi non l’ha ancora fatto, chi ce l’ha in testa, come me, da tanto tempo. Fatela, perché è una prevenzione molto importante, e soprattutto dai venti anni in poi“.

Ultimamente Ivana e Luca hanno dichiarato di voler mettere su famiglia e che l’arrivo di un bebé non sconvolgerebbe per nulla i loro piani anzi, in maniera simpatica come sono soliti fare, hanno fatto sapere che stanno “lavorando” in tal senso con molto impegno. Anche l’amico fraterno di Onestini, Raffaello Tonon, sarebbe sicuramente entusiasta di diventare zio!